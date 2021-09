RSC Anderlecht-voorzitter Marc Coucke en/of de voetbalclub zelf bekijken of ze zich burgerlijke partij zullen stellen met het oog op een mogelijke schadevergoeding. Dat zegt Coucke in reactie op het nieuws in de krant De Tijd dat het parket ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck wil vervolgen voor vermeende onregel­matigheden bij de verkoop van de voetbalclub in 2017.

Coucke is 'verheugd en triest tegelijk', zo schrijft hij op Twitter. Hij bedankt het gerecht voor 'het diepgaand onderzoek in deze zaak'.

'Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of RSCA zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen', luidt de reactie.

Coucke houdt gemengde gevoelens over aan de nieuwe ontwikkeling. 'Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staff alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA.'

Ik dank het gerecht voor het diepgaand onderzoek in deze zaak. Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of Rsca zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen. 1/2 — Marc Coucke (@CouckeMarc) September 23, 2021

2/2 Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staff alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA. — Marc Coucke (@CouckeMarc) September 23, 2021

Verdacht

De krant De Tijd schrijft donderdag, op basis van bronnen dicht bij het onderzoeke, dat het parket de ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck wil vervolgen voor vermeende onregel­matigheden bij de verkoop van de voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke.

Marc Coucke wordt als benadeelde partij gezien. Volgens bedragen die circuleren, zou hij 5 miljoen euro te veel voor de club hebben betaald.

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of hij de vorige club­eigenaar Vanden Stock, voormalig algemeen manager Van Holsbeeck en ex-CEO Van Biesbroeck doorverwijst naar de correctionele rechtbank.

Lees verder onder de foto

Roger Vanden Stock © BELGAIMAGE

Het federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Een vierde betrokkene die het parket wil vervolgen, is de spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting.

Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 kwam voort uit een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic, die hij organiseerde. De naam van Van Holsbeeck viel ook in dat dossier. Hij werd in verdenking gesteld van witwassen, schriftvervalsing en omkoping.

Coucke is 'verheugd en triest tegelijk', zo schrijft hij op Twitter. Hij bedankt het gerecht voor 'het diepgaand onderzoek in deze zaak'. 'Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of RSCA zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen', luidt de reactie. Coucke houdt gemengde gevoelens over aan de nieuwe ontwikkeling. 'Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staff alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA.'De krant De Tijd schrijft donderdag, op basis van bronnen dicht bij het onderzoeke, dat het parket de ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck wil vervolgen voor vermeende onregel­matigheden bij de verkoop van de voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke. Marc Coucke wordt als benadeelde partij gezien. Volgens bedragen die circuleren, zou hij 5 miljoen euro te veel voor de club hebben betaald.De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of hij de vorige club­eigenaar Vanden Stock, voormalig algemeen manager Van Holsbeeck en ex-CEO Van Biesbroeck doorverwijst naar de correctionele rechtbank.Lees verder onder de fotoHet federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Een vierde betrokkene die het parket wil vervolgen, is de spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 kwam voort uit een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic, die hij organiseerde. De naam van Van Holsbeeck viel ook in dat dossier. Hij werd in verdenking gesteld van witwassen, schriftvervalsing en omkoping.