Hoe goed is Kemar Roofe, de man die Anderlecht doelpunten moet bezorgen? Sport/Voetbalmagazine legde het oor te luister bij een ex-ploegmaat van Leeds United.

Sport/Voetbalmagazine sprak met Oliver Sarkic, ex-ploegmaat van Kemar Roofe bij Leeds United, waar de nieuwe Anderlechtspits drie seizoenen spendeerde.

'Ik herinner mij dat Roofe twee seizoenen geleden helemaal is doorgebroken bij Leeds. Maar eigenlijk was dat een vreemd seizoen voor de club. Met Kerstmis stonden we in de top vijf, maar na nieuwjaar wonnen we slechts een van onze tien duels en zakten we weg richting brede middenmoot. Thomas Christiansen, nu trainer bij Union, werd in februari ontslagen, en zijn opvolger Paul Heckingbottom ging voluit voor jongeren. We kwamen namelijk niet meer in aanmerking voor de play-offs en het degradatiegevaar was geweken,' vertelt Sarkic.

Bijzonder efficiënt

'Roofe scoorde een hattrick dat seizoen, maar in de strijd om de titel van clubtopschutter moest hij het afleggen tegen Pierre-Michel Lasogga. Ik moet er wel bij vertellen dat hij zoveel stampen incasseerde dat hij een handvol matchen heeft gemist of op de bank moest beginnen omdat hij niet helemaal fit was. Als hij op het veld stond, dan stopte hij geen seconde met lopen. Hij liep zich werkelijk te pletter voor de ploeg.'

'Hij was gewoon bijzonder efficiënt - je zag hem zelden een onnodige baltoets uitvoeren - en er zat een idee achter alles wat hij deed. In feite heeft Roofe niet één eigenschap waarmee hij de aandacht trekt, maar hij beheerst ronduit alle spelonderdelen. Hij is behendig, kan een bal bijhouden en heeft een grote sprongkracht. Het oogt allemaal niet spectaculair, maar soms deed hij dingen waarbij het publiek met open mond naar stond te kijken. Daarom was hij zo geliefd bij de fans.'

Ook extrasportief liet de Engelse aanvaller met Jamaicaanse roots een uitstekende indruk bij zijn ex-ploegmaat: 'Buiten de trainingsuren was hij een sociale kerel die een onberispelijk imago had. Voor de komst van Marcelo Bielsa was er een fantastische verstandhouding tussen de A-ploeg en de jongens van de U23. En Roofe was een van de spelers die ervoor zorgde dat de youngsters zich niet geïntimideerd voelden wanneer ze hun plek moesten zoeken binnen de kleedkamer.'

