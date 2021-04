Mohammed Dauda werd ooit de nieuwe Samuel Eto'o genoemd. Maar nadat hij bij Vitesse de dupe werd van een Puzzel-Rus en een degradatie meemaakte bij het Deense Esbjerg fB wil Dauda eindelijk doorbreken bij Anderlecht.

Drie weken nadat George Floyd in de straten van Minneapolis bezwijkt onder het gewicht van politieagent Derek Chauvin worden ze in het Deense stadje Horsens wellicht voor het eerst geconfronteerd met de Black Lives Matterbeweging.

...

Drie weken nadat George Floyd in de straten van Minneapolis bezwijkt onder het gewicht van politieagent Derek Chauvin worden ze in het Deense stadje Horsens wellicht voor het eerst geconfronteerd met de Black Lives Matterbeweging. Het is 16 juni 2020 en die dag staat in de Casa Arena Horsens de wedstrijd AC Horsens-Esbjerg fB op het programma die meetelt voor de play-downs. Na precies 11 minuten en 27 seconden duwt Mohammed Dauda een knie tegen de grond en zwiert hij zijn rechtervuist in de lucht. Hij sluit de ogen en met zijn gedachten dwaalt hij even af naar alle mannen en vrouwen die in de VS gesneuveld zijn in een smerige burgeroorlog tussen de zwarte bevolking en de ordediensten. De goal die hij net heeft gemaakt met de medewerking van zijn belagers Malte Kiilerich en Bjarke Jacobsen is maar bijkomstig. Op de perstribune gaat het tafereel niet onopgemerkt voorbij. De Ghanees is geen aandachtszoeker - hij is eerder mediaschuw - en hij weet dat hij met zijn actie iets teweeg zal brengen. 'Dauda heeft mij toen verrast. Ik beschouwde hem als een stille jongen zonder uitgesproken mening', vertelt Ole Bruun, die al jaren Esbjerg volgt voor het dagblad JydskeVestkysten. 'Achteraf zei hij dat datonderwerp hem na aan het hart lag. It matters to me.'Dauda werd vanaf september 2019 door Anderlecht aan Esbjerg verhuurd en hij had tot dan nog nooit zoveel media-aandacht gekregen als na zijn protestgebaar. En dat zegt eigenlijk alles over de passage van Dauda in Denemarken. De Nederlander John Lammers had nochtans grootse plannen met zijn Ghanese spits. Lammers had jaren bij Vitesse gewerkt en de verhalen die hij van Dauda's periode in Arnhem had gehoord, waren allemaal positief. Bij Esbjerg kon hij vlieguren maken en zou hij helemaal doorbreken. 'Ik zag in Dauda een jongen waar veel potentie in zat', aldus Lammers. 'Hij kon een bal vasthouden, hij was vaak aanspeelbaar en hij zocht goed de diepte. In de 4-3-3 die ik speelde, vond ik hem nog niet geschikt om in de spits te spelen. Maar ik speelde hem uit als aanvallende middenvelder of winger omdat hij goed tussen de linies kon lopen. Ik had veel vertrouwen in hem en het was een kwestie van tijd voor hij zijn scorend vermogen zou tonen. Maar het was mij niet gegund om lang met hem te werken.'Twee weken na de komst van Dauda werd Lammers bedankt voor bewezen diensten. Esbjerg zou dat seizoen vier trainers slijten en na een gedenkwaardige derde plaats in de vorige campagne kon het de degradatie uit de Deense Superliga niet afwenden. De makelaar van Dauda probeerde de interesse in Denemarken aan te wakkeren, maar een concreet voorstel kwam er nooit. Jimmi Nagel Jacobson, sportdirecteur van Esbjerg, beweert dat Dauda gemaakt was voor de Deense competitie. 'In Denemarken is het voetbal veel fysieker dan in Nederland, waar Dauda het seizoen ervoor had gespeeld. Het heeft een tijdje geduurd voor zijn fysieke achterstand was weggewerkt, maar daarna heeft hij het gewoon goed gedaan bij ons. We wilden hem graag houden, maar door de degradatie was dat geen optie meer.'In totaal kwam Dauda 25 keer in actie voor EfB. Inclusief drie bekerwedstrijden en vijf duels in de Nedrykningsslutspil, een minicompetitie die moet beslissen welke ploegen er zakken. Hij maakte vijf doelpunten, maar hij kreeg voldoende kansen om drie keer zoveel te scoren. De play-offs vatten perfect het verhaal van Dauda bij Esbjerg samen: hij scoorde twee keer in de eerste twee duels, maar in money time liet hij zich verleiden tot ongelooflijke missers. Hij ging keihard door op training en de mensen konden zien hoe groot zijn potentieel was, maar al zijn kwaliteiten konden zijn gebrek aan efficiëntie in de grote rechthoek niet camoufleren. 'Dauda was geliefd bij de supporters. En hij beschikte over het hele pakket - snelheid, wendbaarheid en veel loopvermogen - maar voor doel wilde het maar niet lukken', herinnert Bruun zich. 'Op veel vlakken was hij te goed voor Esbjerg. De reden waarom hij niet voor een topclub speelde, was simpel: hij was niet koelbloedig genoeg voor doel. Hij zal herinnerd worden als een uitstekende voetballer met een speciale gave die tekortschoot in zijn job als doelpuntenmaker. Hij is het soort speler dat een goed team een surplus kan geven, maar hij kan geen slechte ploeg beter maken. Hij heeft immers goede spelers rond hem nodig om te kunnen functioneren.'Toen Dauda in januari 2017 van Asante Kotoko naar Anderlecht verhuisde, stond hij wel bekend als een genadeloze sluipschutter. Makelaarsbureau Spocs, die Mo Salah ontdekte bij het Egyptische Al Mokawloon, kwamen Dauda op het spoor toen hij in de Ghanese Premier League in de top tien eindigde in het topschuttersklassement met zeven competitiedoelpunten. Met zijn snelheid en neus voor goals zagen scouts van Spocs een nieuwe Samuel Eto'o in hem. René Weiler had Dauda niet nodig in zijn kampioenenploeg en zelfs toen hij in het seizoen 2017/18 een fenomenaal aantal van 29 doelpunten scoorde in 25 wedstrijden bij de beloften kon hij niet op veel bijval rekenen van Hein Vanhaezebrouck. In januari 2019, op deadline day, kreeg Dauda een reddingsboei onder de neus geduwd van Vitesse. In de Gelredome moesten ze het al maanden doen zonder hun zwaar geblesseerde offensieve trio Tim Matavz, Hilary Gong en Charly Musonda Jr. en het bestuur kwam uiteindelijk bij Dauda uit. Officieel deed technisch directeur Marc van Hintum de transfers, maar in de praktijk was het de trainer Leonid Slutsky die veel transfers rechtstreeks regelde met de Russische eigenaar van de club. Vitesse haalde de play-offs, maar over heel het seizoen konden ze als elftal niet overtuigen. 'Het was allemaal heel rommelig', zegt Lex Lammers, Vitessewatcher voor De Gelderlander en het Algemeen Dagblad. 'Het systeem was het grootste probleem. Het hele elftal draaide rond Martin Ødegaard en de trainer koos voor countervoetbal. Dan moet je als aanvaller iets nuttigs doen met de schaarse ballen die je krijgt. Voor Dauda viel er dus weinig eer te behalen.'Ondanks een onberispelijke werkethiek en drie doelpunten werd de optie van drie miljoen euro die Vitesse had bedongen voor Dauda niet geactiveerd. Het verdict was duidelijk: Dauda was te duur en hij had geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Met Slutsky leek elke wedstrijd op een grote tombola. De Rus puzzelde erop los en daar was Dauda ook het slachtoffer van. Lammers: 'Soms speelde Dauda op het middenveld, dan eens in de spits en daarna op de flank. Een andere keer verwachtte Slutsky dat hij vuile meters zou maken om de verdediging te ontlasten. Dauda was zeker geen slechte voetballer. Maar ik zal er ook geen proza tegenaan gooien, want ik heb geen fantastisch zaken van hem gezien.'Drie jaar geleden dachten bepaalde makelaars dat Dauda ooit voor een bedrag van twintig miljoen euro Anderlecht zou verlaten. Vandaag is hij volgens Transfermarkt amper 900.000 euro waard en Anderlecht hoopt er ooit een paar miljoen voor te krijgen. Maar voorlopig weten Peter Verbeke en Vincent Kompany maar al te goed wat ze aan hun pocketspits hebben. Zijn recente contractverlenging tot 2023 was een pragmatische keuze van het bestuur omdat ze geen betere versie van Dauda konden kopen. Een exemplaar van dat kaliber zou gemakkelijk 1,5 tot 2,5 miljoen euro kosten. En dus was Dauda een opportuniteit die de club niet zomaar kon laten liggen gezien de financiële situatie. Hij heeft het profiel voor het voetbal waar Kompany naar streeft. Hij blijft lopen, hij kan intensiteit brengen, hij is snel en hij kan druk zetten. Alleen in balbezit moet hij nog de juiste keuzes leren maken. 'Dauda is een jongen met een paars hart', zegt een insider. 'Hij had dit seizoen naar Spanje kunnen vertrekken, maar hij is altijd blijven hopen dat Anderlecht hem een kans zou geven. Na de behandeling die hij kreeg, had hij kunnen zeggen: en nu ben ik weg. Maar we hebben niet eens de moeite moeten doen om hem te overtuigen te blijven. Zijn hart ligt bij Anderlecht.'