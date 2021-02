Renato Neto, de 29-jarige Zuid-Amerikaanse ex-ploeggenoot van de aanvoerder bij de Buffalo's, beschouwt de Brusselaar als de echte patron onder coach Hein Vanhaezebrouck.

'Sven Kums? Dat zijn gewoon de brains van Gent', grinnikt de Braziliaanse Belg Renato Neto, die tussen 2013 en 2019 in Gent onder contract lag en sinds augustus vorig jaar aan de slag is bij Deinze in 1B. 'Sven en trainer Hein Vanhaezebrouck, dat is een perfecte twee-eenheid, die voelen elkaar zo sterk aan. Geef hen nog wat tijd, ze zullen de ploeg wel weer op de rails krijgen. Hein boetseerde Sven tot de ervaren prof die hij nu is, een echte topsporter met toewijding die voluit zijn spelintelligentie mag benutten. Net als Laurent Depoitre is Sven een spons, die alle informatie van de trainer enorm snel absorbeert maar ook in de praktijk omzet. Onze verstandhouding zat altijd goed. Met één blik van Sven wist ik al wat hij bedoelde. Eigenlijk maakten wij elkaar beter en sterker.'

Oplossingen zoeken

De Zuid-Amerikaanse middenvelder toont veel ontzag voor zijn gewezen teammaat. 'Ik bestempel Sven het liefst als de chef van Gent', vervolgt Neto. 'Hij verstopt zich nooit. In de moeilijke momenten blijft hij de bal vragen en naar oplossingen zoeken. Sven zal nooit weglopen. Ook na de match zal hij zijn mening geven en zijn ploegmaats steunen. Hij cijfert zich ook gemakkelijk weg voor de ploeg, door verdedigende meters te maken bij balverlies. Je zult hem er nooit op betrappen dat hij zijn defensieve taken niet uitvoert.'

Over zijn hoofdkwaliteit moet Neto niet lang nadenken. 'De grootste kracht van Sven is zijn gevoel om positie te kiezen', poneert de ex-speler van Cercle Brugge. 'Daarbij volgt hij veelal zijn buikgevoel. Zijn efficiëntie qua passing, vooral de beslissende laatste voorzet, is echt verbluffend. Je zou er ook van opkijken hoeveel tackles hij doet en hoeveel meters hij loopt. Die fightingspirit brengt Sven over op de rest van de ploeg, zoals een echte patron hoort te doen. Je weet dat je altijd op hem kunt rekenen, ook voor het vuile werk. Daar krijgt hij ook veel respect voor van de ploegmaats en technische staf.'

Lees alle getuigenissen over Sven Kums in Sport/Voetbalmagazine van 17 februari of in onze Plus-zone.

