Gewraakte onderzoeksrechter trekt zich niet vrijwillig terug in fraudezaak

Nadat er tegen hem een wrakingsverzoek was ingediend door scheidsrechter Bart Vertenten, heeft de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin beslist dat hij geen stap opzij zet in het dossier over voetbalfraude. Dat meldt het parket van Limburg.