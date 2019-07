Zulte Waregem heeft zich versterkt met Gianni Bruno. De 27-jarige aanvaller verlaat Cercle Brugge transfervrij en ondertekent een contract voor drie seizoenen bij Essevee.

'Na twee mooie jaren bij Cercle Brugge is dit het ideale moment voor een stap hogerop in mijn carrière', verklaart de aanwinst. 'Zulte Waregem is een club met veel aanzien in de Jupiler Pro League en kan een mooi palmares voorleggen. Ik ben heel hartelijk ontvangen, maakte kennis met mijn nieuwe werkomgeving en trainde al voor het eerst mee met de groep. Dit is een enorm motiverende omgeving om elke dag het beste van jezelf te geven. Laat de competitie maar beginnen.'

Bruno was sinds 2017 actief bij Cercle. Met de Vereniging dwong de 27-jarige aanvaller de promotie naar de Jupiler Pro League af. Vorig seizoen klokte hij af op 35 wedstrijden waarin hij dertien keer raak trof. Daarnaast strooide hij ook met vijf assists, wat hem de meest beslissende speler van Cercle maakte.