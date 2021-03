Met vijf doelpunten in vier wedstrijden werd de aanvaller van Zulte Waregem de speler van de maand februari. Bij de coaches was die eer weggelegd voor KV Oostende-trainer Alexander Blessin, die de kustploeg nog doet dromen van een plaats in play-off 1.

Waar zou Zulte Waregem gestaan hebben zonder die drie opeenvolgende nederlagen begin januari? Met acht zeges in de laatste twaalf wedstrijden, zijn de troepen van Francky Dury zonder meer de verrassing van 2021. En met een bijna perfect rapport in februari zouden ze zeker tussen de allerhoogste plaatsen hebben gestaan.

Cameron Humphreys bloeide open in de verdediging en Damien Marcq maakt een nieuwe jeugd door maar geen enkele individuele prestatie komt in de buurt van die van Gianni Bruno. In de verkiezing van speler van de maand ging de Italiaanse Belg Makhtar Gueye (KV Oostende), Strahinja Pavlovic (Cercle), Rob Schoofs (KV Mechelen) en Alessio Castro-Montes (KAA Gent) voorbij. En dat in een periode waarin veel clubs even bleven stilstaan in het klassement.

Op enkele maanden van zijn dertigste verjaardag beleeft Bruno de beste periode uit zijn carrière. Vijf van de laatste acht goals van Zulte Waregem kwamen van de voet van de aanvaller. Daardoor werd Essevee tot ieders verbazing zelfs nog een kandidaat voor play-off 1.

Palmares Speler van de Maand: Augustus 2020 : Raphael Holzhauser (Beerschot) September 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi) Oktober 2020 : Xavier Mercier (OH Leuven) November 2020 : Theo Bongonda (KRC Genk) December 2020 : Noa Lang (Club Brugge) Januari 2021 : Noa Lang (Club Brugge) Februari 2021 : Gianni Bruno (Zulte Waregem)

Alexander Blessin doet KV Oostende dromen

Als verrassende speler in de strijd om play-off 1, werd KV Oostende een eerste keer geëerd met de beste coach van de maand. Alexander Blessin haalde het voor Francky Dury (Zulte Waregem) en Yves Vanderhaeghe (Cercle).

De Duitse coach was al eens genomineerd in september, maar werd toen verslagen door OHL-coach Marc Brys. Ondertussen heeft Blessin een sterk collectief gemaakt van de Kustboys, die de maand februari afsloten met een 10 op 12 en een comfortabele plaats bij de vier beste teams van de competitie. En dat met dank aan een erg verticaal voetbal vol pressing en een op de Belgische velden zelden geziene intensiteit.

Palmares Coach van de Maand: Augustus 2020 : Karim Belhocine (Charleroi) September 2020 : Marc Brys (OH Leuven) Oktober 2020 : Marc Brys (OH Leuven) November 2020 : Hernan Losada (Beerschot) December 2020 : Philippe Clement (Club Brugge) Januari 2021 : Philippe Clement (Club Brugge) Februari 2021 : Alexander Blessin (KV Oostende)

