FIFA-voorzitter Gianni Infantino leek woensdag te suggereren dat zijn plannen voor een tweejaarlijks WK levens van vluchtelingen zouden kunnen redden. Na wereldwijde verbijstering liet hij weten dat zijn 'opmerkingen verkeerd geïnterpreteerd werden'.

'Ik begrijp dat het WK in Europa twee keer per week plaatsvindt omdat de beste spelers in Europa spelen, maar er moet ook aan de rest van de wereld gedacht worden. Aan zij die de beste spelers niet zien en niet deelnemen aan de topcompetities', aldus Infantino op de parlementaire vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg.

'We moeten ze meer betrekken en middelen daartoe vinden, en hoop geven aan de Afrikanen opdat ze niet de Middellandse Zee moeten oversteken om een beter leven te vinden. We moeten kansen geven en waardigheid schenken', verklaarde de Italo-Zwitser.

'Sommige van mijn opmerkingen werden verkeerd geïnterpreteerd. Ik wil benadrukken dat mijn algemene boodschap was dat iedereen met de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen, moet proberen om de situatie van deze mensen wereldwijd te verbeteren', nuanceerde Infantino achteraf.

Het idee van een tweejaarlijks toernooi wordt aangevochten door Europese en Zuid-Amerikaanse federaties, maar unaniem gesteund door de Afrikaanse federaties.

