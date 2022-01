Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, grasduint iedere zaterdag in zijn archief. Deze week heeft hij het over de carrière van Gille Van Binst.

Gille Van Binst was een van onze meest kleurrijke voetballers ooit. Een droge humorist die zei wat hij dacht. Ook in interviews. En zeker intern in de club. Toen de Nederlander Hans Croon als trainer bij Anderlecht neerstreek en met ongebruikelijke maatregelen de discipline wilde aanscherpen, stapte Gille tijdens een boswandeling naast hem. En vroeg grijnzend: 'Hoe lang wilt u hier blijven, trainer?' Gille wist alles wat er gebeurde. Hij voetbalde twaalf jaar voor Anderlecht en verhuisde dan naar Toulouse. Leven als God in Frankrijk, hij deed het maar één jaar. De grootste fout in zijn carrière, vond hij zelf achteraf. Gille wilde terug naar België en tekende medio 1981 bij Club Brugge. Dat was even wennen. Gille kon zijn ogen niet geloven toen de spelers voor de eerste wedstrijd in de kleedkamer... boterkoeken kregen.Er was Van Binst ook in de loop van het seizoen opslag beloofd, hij moest zich daarvoor bij de sterke man van de club, Michel Van Maele, aanmelden. Die runde een bakkerij. Toen Gille bij hem aanklopte voor zijn opslag, vroeg een mysterieus glimlachende Van Maele hem een momentje te wachten. Hij kwam terug met een grote taart. 'Hier is je opslag', zei hij en stapte lachend weg. Van pure woede kwakte Van Binst thuis de taart tegen de muur.