Hij is de teammanager van de beloften van Antwerp, maar Gilles Mbiye-Beya (26) timmert ook aan de weg in de media, als voetbalanalist in HLN Sportcast. Hij gaf een uitgebreid interview aan Sport/Voetbalmagazine. Een voorsmaakje.

Je begon afgelopen zomer aan je derde seizoen als teammanager van de beloften. Op je 26e ben je een van de jongste voltijdse teammanagers van het land.

MBIYE-BEYA: 'Ik ben de jongste binnen de staf van de beloften. En dat ik op mijn leeftijd al teammanager ben, toont aan dat er binnen de club veel vertrouwen was om mij de volgende stap te laten zetten. Ik kom sommige spelers tegen in het uitgaansleven - wat betekent dat we in dezelfde leefwereld zitten. Het zijn mijn broertjes. Mijn 'petits'. Ik ben hun eerste aanspreekpunt.'

'Ik moet een paar keer per maand jongens uit hun bed bellen die zich overslapen hebben, ik moet buitenlanders uitleggen hoe de huisvuilophaling werkt en na mijn werkuren ben ik eens langs geweest bij een speler die niet wist hoe hij zijn televisie moest installeren. Ik vind het gek dat je jongvolwassenen moet leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen...'

'Voor de meeste spelers ben ik trouwens de eerste zwarte teammanager die ze tegenkomen. Ik kan mij inbeelden dat het vooral voor de zwarte jongens speciaal is. Er kwam ooit een speler zeggen dat een supporter iets racistisch had geroepen en ik was blij dat hij dat aan mij had gemeld. Had hij dat tegen een blanke teammanager ook gezegd? Ik weet het niet...'

Loyaliteit in het voetbal

Er wordt vaak meewarig gedaan over de jeugd van Antwerp omdat er niemand doorbreekt in de A-ploeg. Heb jij een positieve evolutie gezien sinds je aankomst op de Bosuil in 2017?

MBIYE-BEYA:'Er wordt geïnvesteerd in de jeugd. Bij de beloften hebben we zelfs een staf van tien mensen. Op termijn zullen al die investeringen hun vruchten afwerpen, maar het heeft zijn tijd nodig. Hoeveel clubs slagen erin om vijf jeugdspelers op het wedstrijdblad te zetten? Anderlecht, Standard, Club Brugge en Genk. That's it.'

Hoe zie jezelf doorgroeien bij Antwerp?

MBIYE-BEYA:'Ik ben niet de man van de langetermijnplanning. Misschien doe ik binnen vijf jaar iets helemaal anders. Ik heb wel gemerkt dat er veel waarde gehecht wordt aan het woord loyaliteit. Voetbal is een van de weinige sectoren waar mensen van jou verwachten dat je heel je leven voor dezelfde club werkt.'

Je begon afgelopen zomer aan je derde seizoen als teammanager van de beloften. Op je 26e ben je een van de jongste voltijdse teammanagers van het land. MBIYE-BEYA: 'Ik ben de jongste binnen de staf van de beloften. En dat ik op mijn leeftijd al teammanager ben, toont aan dat er binnen de club veel vertrouwen was om mij de volgende stap te laten zetten. Ik kom sommige spelers tegen in het uitgaansleven - wat betekent dat we in dezelfde leefwereld zitten. Het zijn mijn broertjes. Mijn 'petits'. Ik ben hun eerste aanspreekpunt.''Ik moet een paar keer per maand jongens uit hun bed bellen die zich overslapen hebben, ik moet buitenlanders uitleggen hoe de huisvuilophaling werkt en na mijn werkuren ben ik eens langs geweest bij een speler die niet wist hoe hij zijn televisie moest installeren. Ik vind het gek dat je jongvolwassenen moet leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen...' 'Voor de meeste spelers ben ik trouwens de eerste zwarte teammanager die ze tegenkomen. Ik kan mij inbeelden dat het vooral voor de zwarte jongens speciaal is. Er kwam ooit een speler zeggen dat een supporter iets racistisch had geroepen en ik was blij dat hij dat aan mij had gemeld. Had hij dat tegen een blanke teammanager ook gezegd? Ik weet het niet...'Er wordt vaak meewarig gedaan over de jeugd van Antwerp omdat er niemand doorbreekt in de A-ploeg. Heb jij een positieve evolutie gezien sinds je aankomst op de Bosuil in 2017?MBIYE-BEYA:'Er wordt geïnvesteerd in de jeugd. Bij de beloften hebben we zelfs een staf van tien mensen. Op termijn zullen al die investeringen hun vruchten afwerpen, maar het heeft zijn tijd nodig. Hoeveel clubs slagen erin om vijf jeugdspelers op het wedstrijdblad te zetten? Anderlecht, Standard, Club Brugge en Genk. That's it.'Hoe zie jezelf doorgroeien bij Antwerp?MBIYE-BEYA:'Ik ben niet de man van de langetermijnplanning. Misschien doe ik binnen vijf jaar iets helemaal anders. Ik heb wel gemerkt dat er veel waarde gehecht wordt aan het woord loyaliteit. Voetbal is een van de weinige sectoren waar mensen van jou verwachten dat je heel je leven voor dezelfde club werkt.'