Giorgi Tsjakvetadze: de wijze uit het oosten

Het is 7 september 2017 wanneer Norbert De Ganck, de 79-jarige uitbater van Hotel Lepelbed in Melle, de naam van Giorgi Tsjakvetadze inschrijft in zijn register. In het driesterrenonderkomen brengt KAA Gent, veelal tijdelijk, buitenlandse spelers onder. In tegenstelling tot de Canadees Jonathan David en de Amerikaan Jordan Saint-Louis gaat het bij de Georgische jeugdinternational niet om een voetballer die komt testen. Via de hulp van Roger Henrotay, oud-Standardspeler Lasja Jakobia en zijn echtgenote kwam het toen achttienjarige toptalent over van zestienvoudig kampioen FC Dinamo Tbilisi. Tsjakvetadze tekende een overeenkomst tot 2020 bij de Buffalo's.

