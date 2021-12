Vijf jaar nadat hij zijn laatste professionele wedstrijd speelde, is Glenn Verbauwhede opnieuw hot. Bij de Krant van West-Vlaanderen praat hij over zijn toekomstplannen en passie voor KV Kortrijk.

Door Philippe Verhaest (KW.be)

Je bent nu vijf jaar geleden gestopt als voetballer. Vijf jaar geleden speelde je voor het Zuid-Afrikaanse Maritzburg United je laatste wedstrijd. Droom je niet van een terugkeer in het wereldje?

Glenn Verbauwhede: 'Daar timmer ik aan. Ik heb ondertussen de cursus Initiator C - het absolute begin voor iedereen die als trainer aan de slag wil gaan - met succes beëindigd. Ik wil het voetbal opnieuw in als keeperstrainer. Tijdens mijn carrière heb ik een pak ervaring opgedaan, zowel op als naast het veld, over hoe het wél en níet moet. Dat kan van goudwaarde zijn voor jonge talenten die aan het begin van hun loopbaan staan.'

Dus binnen enkele jaren zien we je als keeperstrainer bij KV Kortrijk?

Verbauwhede: (lacht) 'Dat zeg jij. Ik heb een zeer goeie relatie met Patrick Deman (huidige keeperstrainer KVK, red.), ik zit er niet op een job te azen. We zien wel wat er op dat vlak op me afkomt, maar de eerste trainingen die ik gaf, smaken naar meer. Ik had bij de Veekaa al 13- tot 21-jarigen onder mijn hoede en dat ging me écht goed af. Dit deed ik op vraag van de keeperscoördinator om hem even uit de nood te helpen. Al besef ik maar al te goed dat ik nog zeer veel moet bijleren vooraleer ik mezelf een volwaardige keeperstrainer mag noemen.'

Jonge voetballers richting een moderne carrière gidsen is mooi, maar heb jij zelf alles uit jouw voetbaljaren gehaald?

Verbauwhede: (zwijgt even) 'Ja en neen. Ik blijf erbij dat ik veel te snel gelanceerd ben geweest. Het ging plots allemaal erg vlug. Op mijn zestiende al gesponsord door Adidas, een jaar later trainde ik al mee met de eerste ploeg van Club Brugge... Mocht ik wat meer tijd gehad hebben om te rijpen, dan zag mijn cv er misschien toch iets anders uit. We zullen het nooit weten. Ik heb me al vaak de vraag gesteld hoe mijn leven er zonder het voetbal zou uitgezien hebben. Dan was ik nu waarschijnlijk ondernemer of topverkoper.'

Dat je een steengoeie doelman was, staat buiten kijf. Alleen zal de doorsnee-fan je eerder herinneren omwille van je extrasportieve verhalen. Gaat er een dag voorbij zonder dat je herkend wordt?

Verbauwhede: (glimacht) 'Die zijn inderdaad zeldzaam. Hier in het restaurant hoor ik vaak gasten mompelen is 't hem? Jaat, 't is hem!. Dan ga ik met plezier een babbeltje slaan. Op dat vlak is Zuid-Afrika een zegen, daar kan ik opgaan in de anonieme massa. Maar het doet me nog altijd iets wanneer mensen een foto met me willen, zeker hier in Kortrijk. Hier werd ik altijd naar waarde geschat, werd ik van bij dag één in de armen gesloten.'

Als Tan evenveel engagement toonde als Paul Gheysen bij Antwerp, dan kan KV Kortrijk uitgroeien tot een subtopper.' Glenn Verbauwhede

De club zit nog altijd in je hart?

Verbauwhede: 'Er stroomt rood-wit bloed door mijn aderen. De Veekaa heeft een enorm potentieel. Zet hier morgen een nieuw stadion, het zit meteen vol. Mocht de eigenaar (Vincent Tan, red.) hetzelfde engagement aan de dag leggen als bijvoorbeeld Paul Gheysen bij Antwerp, dan ben ik ervan overtuigd dat KV Kortrijk kan uitgroeien tot een stevige subtopper. Alleen moeten de juiste keuzes gemaakt worden.'

Keuzes die jij zou willen maken?

Verbauwhede: 'Ik zal je meer zeggen: mocht mijn mijnproject geslaagd zijn (Verbauwhede had er een in Zuid-Afrika, maar hij werd opgelicht, nvdr.), ik zou mijn kans gewaagd hebben om me bij KV Kortrijk in te kopen. Uit liefde voor de club, maar ook omdat deze regio bulkt van de knowhow en kapitaalkrachtige mensen die de club zouden willen steunen. De potentie is zó groot. Ik heb een pak ideeën in mijn hoofd, de tijd zal het uitwijzen of we ze ooit in realiteit kunnen omzetten.'

Lees het uitgebreide interview met Verbauwhede op KW.be.

