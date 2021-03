Roberto Martínez slaakt een zucht van opluchting want Romelu Lukaku zal dan toch inzetbaar zijn voor de Rode Duivels. Na een negatieve test op maandag is de spits van Inter vrijgegeven door de club en lokale autoriteiten.

Kort na de middag meldde de Gazzetta dello Sport dat de zeven buitenlandse internationals van Inter onderweg zijn naar hun respectieve thuislanden, om er met de nationale ploegen aan te treden. Nadat vorige week enkele spelers positief testten en de competitiewedstrijd van afgelopen weekend werd uitgesteld, waren de nieuwe testen van vanochtend negatief. Daardoor was er voor de regio en de regionale gezondheidsautoriteit ATS geen reden om de door buitenlandse trainers opgeroepen spelers vast te houden in Milaan. Dat geldt niet voor de opgeroepen Italiaanse internationals voor wie nog naar een oplossing gezocht wordt.

Dat betekent wel dat Romelu Lukaku vanmiddag afreist naar België en in principe gewoon inzetbaar is met de Rode Duivels. Dat geldt ook voor Perisic en Brozovic, opgeroepen door Kroatië, voor Eriksen (Denemarken), Radu (Roemenië), Hakimi (Marokko) en Skriniar (Slowakije). De Zuid-Amerikanen blijven samen met de niet-internationals gewoon doortrainen op Appiano Gentile, het trainingscentrum van Inter.

Maar zal Lukaku ook mogen spelen voor de Rode Duivels? Na een tijdje niet te hebben mogen trainen, zal Lukaku waarschijnlijk niet klaar geraken voor de wedstrijd van woensdag tegen Wales. Maar ook daarna lijken de problemen niet van de baan. Het ATS legt de spelers namelijk een quarantaineperiode tot 31 maart op, als die met privévlieguigen reizen, en ze moeten ook een nieuw adres opgeven waar ze in het buitenland zullen verblijven en waar ze ook telkens na de training naartoe zullen gaan.

Het was dus onduidelijk of Lukaku gezien die maatregelen wel in actie kan komen. Maar volgens KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock gelden de regels van het land waarheen de internationals reizen. En dus mag Lukaku gewoon spelen.

De Rode Duivels, die maandag bijeenkomen in het nationaal oefencentrum in Tubeke, werken om 19u15 een eerste training in verschillende groepen af in aanloop naar de eerste drie wedstrijden in de voorronde van het WK 2022.

Kort na de middag meldde de Gazzetta dello Sport dat de zeven buitenlandse internationals van Inter onderweg zijn naar hun respectieve thuislanden, om er met de nationale ploegen aan te treden. Nadat vorige week enkele spelers positief testten en de competitiewedstrijd van afgelopen weekend werd uitgesteld, waren de nieuwe testen van vanochtend negatief. Daardoor was er voor de regio en de regionale gezondheidsautoriteit ATS geen reden om de door buitenlandse trainers opgeroepen spelers vast te houden in Milaan. Dat geldt niet voor de opgeroepen Italiaanse internationals voor wie nog naar een oplossing gezocht wordt.Dat betekent wel dat Romelu Lukaku vanmiddag afreist naar België en in principe gewoon inzetbaar is met de Rode Duivels. Dat geldt ook voor Perisic en Brozovic, opgeroepen door Kroatië, voor Eriksen (Denemarken), Radu (Roemenië), Hakimi (Marokko) en Skriniar (Slowakije). De Zuid-Amerikanen blijven samen met de niet-internationals gewoon doortrainen op Appiano Gentile, het trainingscentrum van Inter.Maar zal Lukaku ook mogen spelen voor de Rode Duivels? Na een tijdje niet te hebben mogen trainen, zal Lukaku waarschijnlijk niet klaar geraken voor de wedstrijd van woensdag tegen Wales. Maar ook daarna lijken de problemen niet van de baan. Het ATS legt de spelers namelijk een quarantaineperiode tot 31 maart op, als die met privévlieguigen reizen, en ze moeten ook een nieuw adres opgeven waar ze in het buitenland zullen verblijven en waar ze ook telkens na de training naartoe zullen gaan.Het was dus onduidelijk of Lukaku gezien die maatregelen wel in actie kan komen. Maar volgens KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock gelden de regels van het land waarheen de internationals reizen. En dus mag Lukaku gewoon spelen. De Rode Duivels, die maandag bijeenkomen in het nationaal oefencentrum in Tubeke, werken om 19u15 een eerste training in verschillende groepen af in aanloop naar de eerste drie wedstrijden in de voorronde van het WK 2022.