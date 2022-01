Cees Wijburg, communicatieadviseur en ex-mediatrainer van Club Brugge, is een persoonlijke vriend van Alfred Schreuder, de nieuwe coach van blauw-zwart. In 2015 probeerde hij hem al naar Brugge te lokken. 'Erg onder de indruk waren Mannaert en Verhaeghe toen wel niet.'

Alfred Schreuder, 35-voudig jeugdinternational, was een verdedigende middenvelder die het grootste deel van zijn carrière voor RKC Waalwijk en NAC Breda speelde en daar ook aanvoerder werd. Toen al was hij bezig met organisatie en teambuilding op en naast het veld. Bij FC Twente groeide hij door van T2 naar T1.

Na zijn ontslag daar eind augustus 2015 kreeg hij veel kritiek omdat hij zich door de noodlijdende club tot de laatste euro van zijn langdurig contract liet uitbetalen. 'Alfred was goed bevriend met toenmalig voorzitter Joop Munsterman en die had hem een idioot langdurig contract gegeven', zegt Wijburg. 'Toen het imperium van Munsterman instortte, kreeg Alfred met zijn C4 een enorm bedrag uitbetaald. Daar is toen vanuit de voetbalwereld een storm van kritiek op gekomen.'

Het was in die tijd dat Wijburg de werkloze Schreuder meenam naar de wedstrijd Club Brugge-KV Oostende van 18 oktober 2015. 'Daar troffen we natuurlijk Michel Preud'homme, onder wie Alfred bij FC Twente nog gewerkt had', vertelt Wijburg. 'Ik heb hem toen ook voorgesteld aan Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe en er fijntjes aan toegevoegd: Mocht ik jullie zijn, dan zou ik in de toekomst toch eens aan Alfred denken. Erg onder de indruk waren ze toen wel niet, want met Michel hadden ze op dat moment uiteraard een goeie coach. Ik kon moeilijk zeggen: Dit is nog een betere coach.' (lacht)

Een pleaser

Schreuder was vooral assistent-trainer van topcoaches. Gepassioneerd door veldtraining raakte hij sterk beïnvloed door Julian Nagelsmann, de jonge coach van Bayern München voor wie voetbaltraining breintraining is.

'Alle grote trainers zeiden dat Alfred de perfecte hulptrainer is', aldus Wijburg. 'Ten Hag, met wie ik ook al lang bevriend ben, koos hem omdat hij een hele goeie veldtrainer is, taken kan uitvoeren en goed omgaat met de spelers. Alfred is een bescheiden Hollander, een vakman, secuur in zijn visie en aanpak en hij kiest zijn woorden goed. Hij is iemand die ervoor zorgt dat iedereen zich goed voelt, een pleaser zou ik bijna zeggen, iemand die het conflict niet opzoekt. Je zult zien: na de stage zullen ze hem bij Club Brugge allemaal een toffe gast noemen.'

