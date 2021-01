Belgische voetbalclubs zijn verlekkerd op de vette cheques uit de gokindustrie, maar ze verbinden zich zo wel aan een potentieel verslavend product. Ook voetballers lopen gevaar, bleek uit een dossier dat deze week in Sport/Voetbalmagazine staat.

Eind 2019 ondervroegen het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Universiteit van Gent sporters en medewerkers van clubs over hun gokgedrag. Niet alleen gokken ze vaker op wedstrijden, de kans op risicovol gokken ligt ook meer dan tien keer hoger dan bij de algemene bevolking. Vooral bij teamsporters.

'Voor hen is gokken op sport sterk genormaliseerd', verklaart Bram Constandt van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. 'Voetballers staan te weinig stil bij de risico's. Net omdat er geen stigma op rust, zoals bij andere gokvormen. Integendeel, ze praten erover in de kleedkamer.'

Het voorbeeld van Arne Nilis is genoegzaam bekend. Wat begint met het inzetten van z'n lunchgeld, eindigt met een knoert van een depressie. Ook Nicklas Bendtner praat in zijn autobiografie openlijk over dronken nachten in Londense casino's, waar hij honderdduizenden euro's inzet op zoek naar de adrenaline die hij op het veld niet meer vindt.

Volgens Brits onderzoek vergokt een op zes sporters in Engeland meer dan hij zich financieel kan veroorloven.

Helaas geen alleenstaande gevallen, zucht Ronny Willemen, die mensen met een verslaving helpt bij Zorggroep Zin, een Limburgs centrum voor geestelijke gezondheidszorg. 'Ik begeleidde al meerdere profvoetballers met een gokstoornis. Ze zijn op training of tijdens de match met hun hoofd vaak meer bij het gokken dan bij het spel.'

Pro League en KBVB

De Pro League, dat met bwin zelf een gokpartner heeft, is niet blind voor de potentiële bedreigingen en versterkt in december 2020 een bestaande samenwerking met de Kansspelcommissie. 'Concreet focussen we op correcte communicatie en sensibilisering', zegt woordvoerder Stijn Van Bever. 'In opleidingen leren we de communicatie- en commerciële verantwoordelijken van clubs wat wel en niet kan.'

Zo wil de Pro League geen calls to action meer zien: 'We spelen vandaag tegen Standard, zet nu in.' Ook weddenschappen op bepaalde fases zijn niet meer toegelaten. 'Denk aan de volgende gele kaart of inworp, fases die één speler kan beïnvloeden.'

Van Bever vindt zo'n kader nuttiger dan de handen helemaal terugtrekken van de gokindustrie. 'Clubs kunnen hun ogen sluiten, maar daarmee verdwijnt gokken nog niet. Dan lijkt het ons beter om partnerschappen aan te gaan en regels op te leggen.'

Eenzelfde geluid klinkt bij de KBVB. 'Gokken is met mate toegestaan binnen de wet. Wij volgen de richtlijn van de UEFA en de FIFA: regulariseren is beter dan criminaliseren', verklaart Thibault De Gendt, integrity officer van de voetbalbond. 'Maar als de overheid strengere regels zou opleggen, dan volgen we die meteen.'

Lees het volledige document over voetbal en de gokindustrie in Sport/Voetbalmagazine van 13 januari of in onze Plus-zone.

