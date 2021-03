Tine De Caigny verlaat Anderlecht op het einde van het seizoen. De 23-jarige aanvalster van de Red Flames zet haar carrière verder bij het Duitse Hoffenheim, zo maakte ze dinsdag bekend.

De Caigny is de regerende Gouden Schoen. Ze werd vorig seizoen kampioen met Anderlecht en schitterde ook bij de nationale ploeg. In het shirt van Red Flames werd De Caigny in de voorronde van het EK topschutter met twaalf doelpunten.

De Caigny draagt het shirt van Anderlecht sinds 2017. Daarvoor speelde ze bij Club Brugge, Lierse en het Noorse Valerenga. 'Ik ben heel blij aan te kondigen dat ik volgend jaar voor Hoffenheim zal spelen!', laat ze weten via de sociale media. 'Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.'

De Caigny, die rugnummer zes krijgt, doet het huidige seizoen nog uit bij Anderlecht. Daarin heeft paars-wit een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Hoffenheim staat derde in de Duitse competitie.

Op de website van Hoffenheim zegt coach Gabor Gallai uit te kijken naar de komst van De Caigny. 'Ze is een grote, stevige en kopbalsterke speelster, die ook weet waar de goal staat. We hopen dankzij haar kwaliteiten meer variatie in onze aanval te kunnen leggen en rekenen erop dat beide partijen, zowel de speelster als de ploeg, hier sterker van worden.'

Ook De Caigny komt op de site van haar nieuwe ploeg aan het woord. 'TSG Hoffenheim is een ambitieuze en zeer professionele club, die de voorbije jaren heel wat stappen heeft gezet. Ik kijk ernaar uit deel uit te maken van deze jonge ploeg en hoop er snel mijn plaats te vinden. Ik wil mij verder ontwikkelen en een betere speelster worden. In Hoffenheim is daarvoor alles aanwezig. Ik wil de ploeg zoveel mogelijk helpen en met TSG ook een goeie rol in de Champions League vertolken.'

