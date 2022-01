Charles De Ketelaere en Noa Lang dienen zich als de belangrijkste kandidaten aan voor de bekroning van de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden. De winnaar van de 68e editie van de Gouden Schoen wordt woensdagavond uitgeroepen tijdens een live-uitzending op VTM.

Landskampioen Club Brugge dingt met Noa Lang, Charles De Ketelaere en tweevoudig winnaar Hans Vanaken (2018 en 2019) opnieuw nadrukkelijk mee naar de trofee. De dribbelvaardige Lang was afgelopen jaar met 17 doelpunten en 18 assists erg beslissend voor blauw-zwart. De Ketelaere, die zich ook op het kampioenenbal aan de wereld toonde, wordt dan weer beschouwd als een van de grootste Belgische talenten. Dit seizoen krikte hij ook zijn statistieken op, met negen doelpunten en zes assists. De Ketelaere schopte het onlangs tot op de shortlist met 20 genomineerden voor de Golden Boy Award. Vanaken ontpopte zich in 2021 dan weer tot volwaardig Rode Duivel en trof net als in 2020 drie keer raak in de Champions League.

De verrassende competitieleider en promovendus Union heeft met topscorer Deniz Undav, die al 16 keer raak trof, en Dante Vanzeir (11 goals) ook ijzers in het vuur. KRC Genk-spits Paul Onuachu, vorig seizoen topschutter met 33 doelpunten en na de zomer goed voor 12 goals, is eveneens kanshebber.

Vorig jaar ging de Gouden Schoen voor het eerst sinds 2015, toen Sven Kums na een boerenjaar met AA Gent de prijs mocht ontvangen, niet naar een speler van Club Brugge. De Israëliër Lior Refaelov, intussen bij RSC Anderlecht, schonk Antwerp een eerste Gouden Schoen in 54 jaar (de vorige Antwerp-speler was Wilfried Van Moer in 1966).

Bij de vrouwen is de Gouden Schoen aan de zesde editie toe. Tessa Wullaert kan haar vierde Gouden Schoen in zes jaar winnen. Janice Cayman troefde de topscorer van de Red Flames in 2017 af, vorig jaar ging de prijs naar Tine De Caigny. Naast Wullaert, Cayman en De Caigny zijn Julie Biesmans, Laura De Neve, Davina Philtjens, Amber Tysiak en Justine Vanhaevermaet genomineerd.

Landskampioen Club Brugge dingt met Noa Lang, Charles De Ketelaere en tweevoudig winnaar Hans Vanaken (2018 en 2019) opnieuw nadrukkelijk mee naar de trofee. De dribbelvaardige Lang was afgelopen jaar met 17 doelpunten en 18 assists erg beslissend voor blauw-zwart. De Ketelaere, die zich ook op het kampioenenbal aan de wereld toonde, wordt dan weer beschouwd als een van de grootste Belgische talenten. Dit seizoen krikte hij ook zijn statistieken op, met negen doelpunten en zes assists. De Ketelaere schopte het onlangs tot op de shortlist met 20 genomineerden voor de Golden Boy Award. Vanaken ontpopte zich in 2021 dan weer tot volwaardig Rode Duivel en trof net als in 2020 drie keer raak in de Champions League. De verrassende competitieleider en promovendus Union heeft met topscorer Deniz Undav, die al 16 keer raak trof, en Dante Vanzeir (11 goals) ook ijzers in het vuur. KRC Genk-spits Paul Onuachu, vorig seizoen topschutter met 33 doelpunten en na de zomer goed voor 12 goals, is eveneens kanshebber. Vorig jaar ging de Gouden Schoen voor het eerst sinds 2015, toen Sven Kums na een boerenjaar met AA Gent de prijs mocht ontvangen, niet naar een speler van Club Brugge. De Israëliër Lior Refaelov, intussen bij RSC Anderlecht, schonk Antwerp een eerste Gouden Schoen in 54 jaar (de vorige Antwerp-speler was Wilfried Van Moer in 1966). Bij de vrouwen is de Gouden Schoen aan de zesde editie toe. Tessa Wullaert kan haar vierde Gouden Schoen in zes jaar winnen. Janice Cayman troefde de topscorer van de Red Flames in 2017 af, vorig jaar ging de prijs naar Tine De Caigny. Naast Wullaert, Cayman en De Caigny zijn Julie Biesmans, Laura De Neve, Davina Philtjens, Amber Tysiak en Justine Vanhaevermaet genomineerd.