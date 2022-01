Felice Mazzu is woensdag in Antwerp Expo op het 68e gala van de Gouden Schoen voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot Trainer van het Jaar.

De 55-jarige Mazzu kreeg 438 punten achter zijn naam en haalde het in de verkiezing daarmee van Philippe Clement (415) en Alexander Blessin (298). Op de erelijst is hij de opvolger van Clement, die enkele weken geleden Club Brugge verliet voor AS Monaco.

Mazzu leidde Union in het voorjaar met ruime voorsprong naar de titel in 1B. De club promoveerde voor het eerst sinds 1973 naar de hoogste klasse in België. Daar ging de Brusselse traditieclub verder op zijn elan. Na 21 speeldagen in het nieuwe seizoen prijken de Unionisten fier op kop, met 47 punten. Eerste achtervolger Club Brugge volgt op zeven punten.

Voor Mazzu is het al de tweede keer dat hij de onderscheiding voor beste coach in ontvangst mag nemen. De eerste keer was in 2017, toen als trainer van Sporting Charleroi. Eind vorig jaar kreeg hij al voor de tweede keer de Trofee Raymond Goethals op zak gestoken. De coach van competitieleider Union was volgens een vakjury de Belgische coach die qua werkwijze het meest lijkt op gewezen voetbalcoach Raymond Goethals.

De uitslag van de verkiezing voor de Trainer van het Jaar

1. Felice Mazzu (Union) 438

2. Philippe Clement (Club Brugge) 415

3. Alexander Blessin (KV Oostende) 298

4. Wouter Vrancken (KV Mechelen) 230

5. John van den Brom (KRC Genk) 129

6. Vincent Kompany (Anderlecht) 118

7. Edward Still (Charleroi) 93

8. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent) 50

9. Marc Brys (OHL) 30

10. Paul Clement (Cercle Brugge) 15, Frank Vercauteren (Antwerp FC) 15, Brian Priske (Antwerp FC) 15

13. Yves Vanderhaeghe (Cercle Brugge) 12

