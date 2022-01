De 201 centimeter lange goalgetter van Genk maakte 34 goals in het jaar 2021. Het leverde hem de Gouden Schoen op, maar wat maakt hem zo sterk?

Hij kwam uit het noorden, van Midtjylland, waar hij 45 keer had gescoord. Op dat ogenblik stond op het cv van Paul Onuachu reeds hetgeen zijn handelsmerk op de Belgische velden zou worden. Met vijftien kopbalgoals en achttien doelpunten na een voorzet vanop rechts was het duidelijk: de ideale ploeg zou er een zijn met Junya Ito en Joakim Mæhle op de rechterflank. Tweeënhalf jaar nadat hij naar Limburg afzakte, werd de Nigeriaan verkozen tot beste speler van 2021.

...

Hij kwam uit het noorden, van Midtjylland, waar hij 45 keer had gescoord. Op dat ogenblik stond op het cv van Paul Onuachu reeds hetgeen zijn handelsmerk op de Belgische velden zou worden. Met vijftien kopbalgoals en achttien doelpunten na een voorzet vanop rechts was het duidelijk: de ideale ploeg zou er een zijn met Junya Ito en Joakim Mæhle op de rechterflank. Tweeënhalf jaar nadat hij naar Limburg afzakte, werd de Nigeriaan verkozen tot beste speler van 2021. 'Een speler als Bas Dost afdekken is eigenlijk niet zo moeilijk, je moet hem gewoon in de gaten houden in de grote rechthoek. Onuachu daarentegen... Als die een bal krijgt met de rug naar het doel en zich dan kan omdraaien... Een echte geweldenaar. Je moet soms met twee of drie man zijn om hem af te stoppen.' Het is de bekentenis van een ervaren speler uit de Jupiler Pro League, die het vorig seizoen bijzonder lastig had in de ontmoetingen met de Gouden Stier. Vreemd genoeg boezemt de goalgetter van Genk niet in de eerste plaats in het luchtruim angst in. Vorig jaar won hij slechts 47 procent van zijn kopduels. Allicht omdat hij het door zijn lengte nooit erg nodig gehad heeft om hoog te springen. Hij speelt vooral op instinct. Wanneer hij in de buurt komt van het doel, lijkt het voorhoofd van Big Onu magnetisch te worden. In 2021 scoorde hij 34 keer, waarvan acht strafschoppen. Van de andere 26 goals maakte hij er negen met het hoofd. Meer dan een derde. In de beste tien Europese competities scoorde niemand vorig seizoen vaker met het hoofd dan hij.Zijn scorend vermogen is een kwestie van motorische eigenschappen en natuurwetten. De eerste maken dat Onuachu het meest efficiënt is op voorzetten vanaf de rechterkant, allicht omdat hij het best is met zijn rechteroog en zijn rechtervoet. De tweede schrijven voor dat aan de tweede paal, waar anticipatie minder belangrijk is op een hoge bal, lengte dubbel doorweegt. De Nigeriaan heerst dus in de 'Zone Onuachu', de denkbeeldige rechthoek tussen de penaltystip en de rechterpaal. Van binnen die zone maakte hij vorig seizoen twee derde van zijn doelpunten. Wanneer de bal daarheen gaat en de Nigeriaan bevindt zich daar, dan betekent dat meestal dat de verdediging van de tegenstander averij oploopt. De doelpunten die hij maakt zijn vaak niet de moeilijkste, want ze zijn voornamelijk een gevolg van zijn fysieke voordeel, maar Onuachu slaagt er wel in te scoren op de momenten die ertoe doen. Van zijn 34 goals vorig jaar waren er 22 waarmee zijn ploeg gelijkmaakte of op voorsprong kwam. Bij slechts een derde van zijn goals was het verschil op het scorebord al gemaakt. Elegant oogt het dikwijls niet, maar de timing zit doorgaans wel goed. Dat is een niet et onderschatten troef. Het is immers zoals José Mourinho het zei toen de Engelse pers bij zijn terugkeer naar Manchester United suggereerde dat hij Wayne Rooney misschien wat lager op het veld kon zetten: 'In het voetbal heb je spelers met verschillende taken. Het moeilijkst te vinden zijn spelers die de bal in het net kunnen leggen.' Sinds Onuachu zijn koffers in Limburg neerzette, hoeft Genk niet verder te zoeken.