Antwerp-draaischijf Lior Refaelov, topschutter Paul Onuachu van Racing Genk en Beerschot-revelatie Raphael Holzhauser zijn de drie belangrijkste uitdagers van tweevoudig laureaat Hans Vanaken voor de 67e editie van de Gouden Schoen.

De winnaar wordt woensdagavond tijdens een live-uitzending op VTM bekendgemaakt wordt.

Deze editie van de Gouden Schoen belooft dus een atypische editie te worden, een jaar geleden had niemand het voor mogelijk gehouden dat het tussen Refaelov, Holzhauser en Onuachu zou gaan als er naar de belangrijkste uitdagers van Vanaken gekeken werd.

Het coronavirus legde echter de competitie vanaf medio maart lam, waardoor er voor het eerst sinds 1970 gesleuteld moest worden aan de stemformule. Wegens het geringe aantal van acht competitiewedstrijden werd de eerste stemronde (1 januari - 30 juni) geschrapt en moesten de 196 stemgerechtigden eind vorig jaar voor het hele kalenderjaar hun stem uitbrengen. Zo kwam de nadruk nog meer dan voordien te liggen op de prestaties in het tweede deel van het jaar, nog vers in het geheugen.

Favorieten

De intussen 34-jarige Refaelov streek in de zomer van 2011 in België neer, maar kwam ondanks enkele aardige seizoenen bij Club Brugge in de uitslag van de Gouden Schoen nooit verder dan zijn achtste plaats in 2016. Vorig jaar eindigde hij met twee punten op een gedeelde dertigste plaats. Echtgenote Gal daarentegen kreeg in 2013 wel de Gouden Pump voor de mooiste spelersvrouw. Met een treffer uitgerekend tegen Club bezorgde Refaelov Antwerp vorige zomer wel de Beker en ook Europees schitterde hij onder meer tegen Tottenham Hotspur.

Met negen doelpunten en vier assists in 26 wedstrijden kan de Israëliër aardige statistieken voorleggen, al moet hij het daarin wel fors afleggen tegen topschutter Paul Onuachu, dit seizoen voor Racing Genk goed voor negentien doelpunten in evenveel wedstrijden.

Beerschot-revelatie Raphael Holzhauser is dan weer de man met de fluwelen traptechniek.

De kans is dus groot dat de Gouden Schoen voor het eerst sinds 2015, toen Gentenaar Sven Kums na een boerenjaar met de prijs aan de haal ging, niet naar een speler van Club Brugge gaat, nochtans de landskampioen en competitieleider. In 2016 ging de Schoen naar José Izquierdo, een jaar later naar Ruud Vormer en de voorbije twee jaar mocht Hans Vanaken de onderscheiding telkens mee naar huis nemen.

De 28-jarige Vanaken was het voorbije jaar net iets minder dominant bij Club, waar hij de schijnwerpers steeds meer moet delen met toptalent en kersvers Rode Duivel Charles De Ketelaere, die niet naast de prijs voor Belofte van het Jaar kan grijpen.

Ook Simon Mignolet was steevast bij de beste Bruggelingen, maar doelmannen scoren moeilijk in deze verkiezing - de laatste doelman die de Gouden Schoen won was Michel Preud'homme in 1989 - en de Rode Duivel kreeg eerder al de onderscheiding voor Doelman van het Jaar. Zinho Vanheusden had hoog kunnen eindigen, maar de Standard-verdediger viel op Allerheiligen in het duel tegen KV Oostende uit met een zware knieblessure en komt in de einduitslag niet verder dan de twintigste plaats. Voormalig AA Gent-goudhaantje Jonathan David kreeg voor zijn transfer naar Lille op basis van een uitstekende terugronde veertien punten, waarmee hij tiende werd.

Vrouwen

Bij de vrouwen is de Gouden Schoen aan de vijfde editie toe. Julie Biesmans, Janice Cayman, Tine De Caigny, Laura Deloose, Laura De Neve, Elena Dhont, Kassandra Missipo, Davina Philtjens, Justine Vanhaevermaet en Tessa Wullaert zijn de tien genomineerden, voor eindwinst zal het tussen Wullaert, Cayman en De Caigny gaan, eveneens de top drie van vorig jaar. Tessa Wullaert kan haar vierde Gouden Schoen in vijf jaar winnen, enkel Janice Cayman kon haar in 2017 aftroeven.

