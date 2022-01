Rode Duivel Romelu Lukaku is woensdagavond op het 68e gala van de Gouden Schoen voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste Belg in het buitenland.

De Belgische topschutter aller tijden kreeg in de verkiezing 541 stemmen achter zijn naam en haalde het daarmee van Kevin De Bruyne (495) en Thibaut Courtois (420). Met twee bekroningen komt Big Rom op gelijke hoogte met voormalig bondscoach Marc Wilmots, Kevin De Bruyne en doelman Thibaut Courtois. Met drie stuks blijft Eden Hazard alleen recordhouder.

De 28-jarige Lukaku hielp Inter vorig seizoen met zijn 24 doelpunten en elf assists in de Serie A aan een eerste landstitel in elf jaar, na jaren Turijnse hegemonie, waarmee hij zijn eerste buitenlandse titel pakte. Na het EK, waarin hij zijn ontgoocheling moest verbijten na de uitschakeling van de Rode Duivels in de kwartfinale tegen uitgerekend Italië, verraste hij met een terugkeer naar Chelsea, tien jaar eerder zijn eerste buitenlandse werkgever. Bij zijn eerste passage in Londen kreeg hij destijds echter amper kansen en na enkele uitleenbeurten verkaste hij na het WK van 2014 definitief naar Everton.

The Blues legden deze keer liefst 115 miljoen euro op tafel om de Milanese topschutter los te weken, waarmee onze landgenoot met een totaalbedrag van net iets meer dan 327 miljoen euro de geschiedenisboeken inging. Nooit eerder werd er immers meer betaald voor een voetballer. Na aanslepende onderhandelingen ondertekende hij op Stamford Bridge een overeenkomst tot medio 2026.

Een enkelblessure en besmetting met het coronavirus zorgden er voor dat Lukaku in de heenronde niet verder kwam dan 20 wedstrijden, waarin hij in alle competities samen goed was voor 8 doelpunten en 2 assists. Een tweetal weken geleden kwam hij nog in opspraak na een tamelijk ongelukkig interview bij Sky Italia, over zijn huidige toestand in de Britse hoofdstad. Coach Thomas Tuchel reageerde gepikeerd en liet zijn aanvaller vervolgens een keer uit de wedstrijdselectie. Na publiekelijke excuses en een boete werden de plooien echter weer gladgestreken.

De uitslag van de verkiezing voor de beste Belg in het buitenland

1. Romelu Lukaku (Inter Milaan/Chelsea) 541

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 495

3. Thibaut Courtois (Real Madrid) 420

4. Youri Tielemans (Leicester City) 119

5. Yannick Carrasco (Atletico Madrid) 108

6. Alexis Saelemaekers (AC Milan) 61

7. Leandro Trossard (Brighton) 43

8. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) 14

9. Dries Mertens (Napoli) 10

10. Adnan Januzaj (Real Sociedad) 10

