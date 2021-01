De Gouden Schoen belooft dit jaar een echte nagelbijter te worden. De verschillen lijken erg klein te zullen worden. Wordt het een heruitgave van de editie van 1961?

Met z'n vijven zullen ze uitvechten wie de Gouden Schoen vanavond in de lucht mag steken. Wordt het Raphael Holzhauser, Lior Refaelov, Paul Onuachu, Charles De Ketelaere of Simon Mignolet? Het lijkt alweer jaren geleden dat het nog zo onduidelijk was wie met de prijs naar huis mag, maar zo lang geleden is dat niet.

In 2014 eindigden Dennis Praet (250) en Victor Vázquez (245) nog op 5 punten van elkaar. Toen was het de Anderlechtspeler die met de trofee aan de haal ging.

Maar dat was nog niet de spannendste editie. Tweemaal was het verschil zelfs nog kleiner. In 1997 scheelde het maar 3 punten tussen Pär Zetterberg (243) en Franky Van der Elst (240). En in 1961, in de beginjaren van de Gouden Schoen, kwam Denis Houf (100) slechts 2 punten te kort tegen Paul Van Himst (102). Nooit werd het spannender dan toen.

Punten verschil Gouden Schoen Runner-up Jaar 2 Paul Van Himst Denis Houf 1959 3 Pär Zetterberg Franky Van der Elst 1997 4 Axel Witsel Milan Jovanovic 2008 5 Dennis Praet Victor Vázquez 2014 9 Johan Boskamp Robbie Rensenbrink 1975 9 Lucien Olieslagers Armand Seghers 1959

Als we nog verder gaan en zoeken naar het spannendste podium (het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 3) ooit, dan komen we al snel uit bij de strijd tussen Matías Suárez (230), Axel Witsel (211) en Thibaut Courtois (193) in 2011. Slechts 37 punten verschil dus.

In 2008 scheelde het dan weer 25 punten tussen nummer 1 Witsel (204) en de derde in de stand Marouane Fellaini (179). Maar het kleinste verschil tussen de Gouden Schoen en plek 3 komt wederom uit het legendarische jaar 1961. Toen strandde Pierre Hanon (94) op 6 eenheden van Houf (100) en slechts 8 op Paul Van Himst (102). 1961 was dus een jaar om duimen en vingers van af te likken.

Punten verschil Gouden Schoen Nummer 3 Jaar 8 Paul Van Himst Pierre Hanon 1961 15 Lucien Olieslagers Rik Coppens 1959 25 Axel Witsel Marouane Fellaini 2008 26 Johan Boskamp Raoul Lambert 1975 37 Matías Suárez Thibaut Courtois 2011

Absoluut niet spannend was het in 2004. Toen won een jonge Vincent Kompany met een straatlengte voorsprong op Luigi Pieroni. Het verschil tussen beiden bedroeg maar liefst 403 punten. Ook een jaar eerder, in 2003, kwam er een overduidelijke winnaar uit de bus. Aruna Dindane won toen met 378 punten voorsprong op Walter Baseggio.

Punten verschil Gouden Schoen Runner-up Jaar 403 Vincent Kompany Luigi Pieroni 2004 378 Aruna Dindane Walter Baseggio 2003 274 Michel Preud'homme Frans van Rooij 1987 245 Frank Vercauteren Heinz Schönberger 1983 244 Eric Gerets Ludo Coeck 1982

Ter afronding hebben we er ook even het hoogste en laagste aantal stemmen bijgehaald. De winnaar met de meeste stemmen ooit was Michel Preud'homme in 1987. De keeper van KV Mechelen behaalde toen 509 punten. Kompany (507 in 2004) en Dindane (494 in 2003) vervolledigen het podium van dat klassement.

Punten Gouden Schoen Jaar 509 Michel Preud'homme 1987 507 Vincent Kompany 2004 494 Aruna Dindane 2003 476 Frank Vercauteren 1983 452 Eric Gerets 1982

Bij de winnaars met de minste stemmen ooit moeten we dan weer terug naar de eerste jaren van de Gouden Schoen. In 1959, vijf jaar na de invoering van de prestigieuze prijs, won Liersespeler Lucien Olieslagers met slechts 69 punten. Niemand deed ooit slechter. Enkel Wilfried Puis (98 in 1964) en Paul Van Himst (100 in 1960) komen enigszins in de buurt. De beginjaren waren evenwel niet allemaal edities met weinig stemmende journalisten, want in het eerste jaar, in 1954, won Rik Coppens namelijk nog met 205 punten.

Punten Gouden Schoen Jaar 69 Lucien Olieslagers 1959 98 Wilfried Puis 1964 100 Paul Van Himst 1960 102 Paul Van Himst 1961 103 Roland Storme 1958

