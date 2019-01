Groeipijnen

Met een knipoog naar wat oude bekenden deed Sinan Bolat woensdag in Puurs, van waaruit het 65ste Gala van de Gouden Schoen live werd uitgezonden, zijn intrede in de ontvangstruimte. Een paar uur eerder hadden ze op de club nog een telefoontje gekregen van de organisatie. Met het uitdrukkelijk verzoek dat Sinan er die avond zou zijn. Niet dat ze al konden zeggen dat hij gewonnen had, maar tussen de regels was dat de boodschap. Verschillende media maakten filmpjes en interviewden Bolat met het oog op die trofee. Trots op wat hij het voorbije anderhalf jaar had getoond in het doel van de Great Old, en wellicht ook wat misleid door de commentaren die hem uitriepen tot bijna zekere winnaar van het referendum Doelman van het Jaar, dachten ze bij Antwerp dat hun keeper laureaat werd. De goalie, uiteindelijk op het verkeerde been gezet door het bewuste telefoontje, mobiliseerde wat naasten en trok zelfverzekerd richting studio. Vandaar de knipoog.

