De 32-jarige spits helpt KAA Gent niet enkel met goals, ook als ankerpunt is Depoitre van groot belang voor zijn club. Sport/Voetbalmagazine legde hem onder het tactisch vergrootglas.

Een man die bij KV Kortrijk ooit Ivan Santini en Elimane Coulibaly samen in de spits opstelde, kan niet ontkennen dat lengte voor hem belangrijk is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Laurent Depoitre een kostbare troef is in de ogen van zijn coach Hein Vanhaezebrouck, ook al haalt de aanvaller uit Doornik lang niet zijn niveau van in 2015, toen hij op het podium van de Gouden Schoen eindigde en Rode Duivel werd. De grootste doelpuntenmaker is hij wel niet, met een referentieseizoen van 16 goals alle competities inbegrepen, maar de kleerkast van de Buffalo's is toch belangrijk voor het voetbal van zijn ploeg. Dit seizoen hebben Alessio Castro Montes en Julien de Sart, hoewel ze lager op het veld staan, overigens even vaak de weg naar doel gevonden als hij. Om het middenveld over te steken beroepen de mannen van Vanhaezebrouck zich niet steevast op combinatievoetbal. Met bijna 12 procent lange passes aarzelt men in de Ghelamco Arena niet om het luchtruim te zoeken. En dan komt de bal bijna automatisch op het voorhoofd van Laurent Depoitre terecht, die een van de spelers is die het vaakst luchtduels wint in de Jupiler Pro League. Met 52,9 procent gewonnen luchtduels en 61 procent geslaagde lange ballen zijn de Buffalo's trouwens de meest efficiënte ploeg van eerste klasse in dit domein. Zo kunnen ze opstoppingen op het middenveld vermijden om sneller bij de vijandige rechthoek te geraken. Daar is Depoitre veranderd. De aanvaller, die vroeger graag de rechterflank opzocht om te combineren met Thomas Foket en zo het centrum vrijliet voor de infiltraties van Sven Kums of Danijel Milicevic, is vandaag een echt ankerpunt, die de bal vaker vraagt met de rug naar doel dan omgekeerd. Vanhaezebrouck laat zijn creatieve spelers dichter bij Depoitre opereren zodat die steun krijgt van Vadis Odjidja of Roman Bezoes of zodat hij ruimte kan maken voor dribbelkont Tarik Tissoudali. Depoitre is op die manier vaker de eerste schakel in de aanval, en niet zozeer de laatste. Die rol laat hij over aan zijn kompaan Tissoudali, die hij dit seizoen al negen keer bediend heeft op weg naar doel. Paradoxaal genoeg is de reus van de Ghelamco Arena wel doeltreffender wanneer hij dichter bij doel staat en gaat hij zelden zijn kans in zones waar de conversieratio laag is. Slechts twee van zijn vijftig schoten vertrokken van buiten de zestienmeter, zonder in het doel te belanden. Want sommige dingen veranderen nooit.