De vrouwenploeg van Anderlecht heeft zich versterkt met Marie Minnaert. De 23-jarige aanvallende middenveldster komt over van Club YLA. Eerder was ze ook actief voor AA Gent Ladies.

'Minnaert is tweevoetig, een toonvoorbeeld van werkethiek en zal zorgen voor een extra portie aanvallende creativiteit bij onze RSCA Women', legde paars-wit uit op haar website.

'Anderlecht speelt elk jaar voor de titel en de beker, dat moet zo blijven', zei Minnaert in een eerste reactie. 'Het is de eerste keer dat ik in het paars speel, dus het is een beetje een aanpassing. Maar het zal snel wennen. Ik kijk er naar uit.' Minnaert verzamelde de voorbije jaren 23 caps bij de Red Flames. Ze behoorde maandag ook tot de voorselectie van bondscoach Ives Serneels voor het EK in Engeland van komende zomer.

De vrouwenploeg van Anderlecht veroverde het voorbije seizoen de dubbel, met titel en beker. Coach Johan Walem zal volgend seizoen niet meer aan het roer staan van de ploeg.

