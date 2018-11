Guido Brepoels debuteert als coach Genk Ladies: 'Wat die vrouwen doen, is nog allemaal puur'

Op maandagochtend stond Guido Brepoels om tien uur enthousiast op het oefenveld. Popelend. De gewezen hoofdcoach van STVV, die met de Limburgers nog play-off 1 haalde, organiseert tijdens de vakanties sportkampen voor jongeren. Met zo'n tachtig meldden ze maandag present.

Evenveel enthousiasme was er afgelopen weekend, bij zijn debuut als hoofdcoach van de Ladies van KRC Genk. De vrouwenploeg won met 8-0 van Heist. 'Puur', zo noemde hij het in een eerste reactie voor de camera's van TV Limburg, en zo herhaalde hij het ook aan de telefoon. Brepoels: 'Wat die vrouwen doen, dat is puur. Het komt nog allemaal uit het hart.'

Het niveau van het vrouwenvoetbal was de laatste jaren gestegen, had hij vastgesteld omdat hij geregeld naar wedstrijden ging kijken. Van de vrouwen van KRC Genk, maar ook van de nationale ploeg. Brepoels: 'En zo kwam ik in contact met de club. Ze vroegen: en Guido, heb je geen zin?'

Ja, was het antwoord, op voorwaarde dat een en ander professioneel kon gebeuren. En dat kon: ze trainen vaak, ook op zaterdag, komen een paar uur voor de wedstrijd samen, eten samen, ze mogen spelen op het B-veld van de mannenploeg, ... Zijn taak is om alles te structureren, van de U11 tot de A-ploeg, waar hij twee assistenten ter beschikking heeft. Ze gaan aan de slag alsof het om profs gaat, met het doorschuiven van de beste elementen naar de hogere reeksen, en ook met videoanalyse van tegenstander en eigen prestaties. Brepoels: 'Het is KRC Genk hé, dan beantwoord je aan een bepaalde norm.'

Puur is waar hij op dit moment naar snakt, want hij komt uit een naar avontuur, bij Patro Maasmechelen. Brepoels, emotioneel: 'Helemaal niet fijn. Er is een tendens bezig dat je als trainer niet meer alles in de hand hebt of zelf beslist. Op alle niveaus merk je dat. En neen, dat is geen leuk gevoel, dan houd je het niet vol.'