Guillaume Gillet gaat komend seizoen dan toch niet bij de beloften van paars-wit in 1B aan de slag maar wordt assistent van hoofdcoach Felice Mazzu bij RSC Anderlecht. Dat heeft paars-wit maandag gemeld. De 38-jarige voormalige Rode Duivel zal ook deel uitmaken van de staf van de U23.

Gillet speelde tussen 2008 en 2016 in totaal 330 wedstrijden voor het eerste elftal van Anderlecht en veroverde er onder meer vier landstitels en een Beker van België. Zijn spelerscarrière leidde hem daarna nog achtereenvolgens naar Bastia, Nantes, Olympiakos en Lens. Nadien keerde Gillet terug naar België bij Charleroi.

De Carolo's lieten hem afgelopen winter vertrekken naar Waasland-Beveren, waar zijn contract eind juni afliep. Hij was er in de terugronde vaste basisspeler, maar kon de club niet aan promotie naar de Jupiler Pro League helpen. Anderlecht maakte op 13 mei bekend dat Gillet bij paars-wit een contract voor één seizoen ondertekende om bij de beloften in 1B aan de slag te gaan.

Maar Gillet ruilt het spelersplunje dus in voor de trainersbank en wordt assistent van Mazzu. 'Guillaume zal daarnaast ook deel uitmaken van de staf van onze U23, waar hij samen met beloftencoach Robin Veldman zal instaan voor de postformatie van onze jonge talenten met als doel hen te laten integreren binnen de A-kern', schrijft Anderlecht. 'Guillaume zal dus niet als speler aantreden bij de U23 in 1B.'

