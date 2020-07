Charleroi heeft zich versterkt met ex-Rode Duivel Guillaume Gillet. De rechtsachter komt transfervrij over van het Franse Lens.

Na 2 seizoenen bij Lens en een net behaalde promotie naar de Franse Ligue 1, werd het contract van Guillaume Gillet niet meer verlengd. Nochtans was Gillet een bepalende speler bij de Noord-Franse club, waar hij aan 26 wedstrijden en 2 doelpunten kwam.

De ondertussen al 36-jarige Belg moest dus uitkijken naar een nieuwe club maar kwam uiteindelijk vrij snel uit bij Charleroi. Een terugkeer naar België dus, waar Gillet al 252 wedstrijden op het hoogste niveau telt met KAA Gent en RSC Anderlecht. Met paars-wit werd hij ook nog eens 4 keer kampioen.

In januari 2016 wou Gillet een andere uitdaging en vertrok naar Nantes in Frankrijk. Na een ommetje bij het Griekse Olympiakos, waar hij een deel was van de Belgische enclave met ook nog Silvio Proto en Björn Engels, belandde hij in 2018 terug in Frankrijk bij Lens en nu dus bij Charleroi, dat een opportuniteit zag in de transfervrije Belg, die ook 22 caps bij de Rode Duivels achter zijn naam heeft staan.

Lees ook: Charleroi onder de loep: visie levert voorsprong op

Na 2 seizoenen bij Lens en een net behaalde promotie naar de Franse Ligue 1, werd het contract van Guillaume Gillet niet meer verlengd. Nochtans was Gillet een bepalende speler bij de Noord-Franse club, waar hij aan 26 wedstrijden en 2 doelpunten kwam. De ondertussen al 36-jarige Belg moest dus uitkijken naar een nieuwe club maar kwam uiteindelijk vrij snel uit bij Charleroi. Een terugkeer naar België dus, waar Gillet al 252 wedstrijden op het hoogste niveau telt met KAA Gent en RSC Anderlecht. Met paars-wit werd hij ook nog eens 4 keer kampioen. In januari 2016 wou Gillet een andere uitdaging en vertrok naar Nantes in Frankrijk. Na een ommetje bij het Griekse Olympiakos, waar hij een deel was van de Belgische enclave met ook nog Silvio Proto en Björn Engels, belandde hij in 2018 terug in Frankrijk bij Lens en nu dus bij Charleroi, dat een opportuniteit zag in de transfervrije Belg, die ook 22 caps bij de Rode Duivels achter zijn naam heeft staan.