Guillaume Gillet is begonnen aan een nieuw voetballeven bij Waasland-Beveren. Eleven Sports zocht hem op om te praten over zijn nieuwe club en kort terug te blikken op zijn carrière.

Op je 37ste ben je begonnen aan een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren. Wat overtuigde jou om naar de Freethiel te trekken?

Guillaume Gillet: 'Eerst en vooral wil ik zeggen dat hij een persoonlijke keuze was om Charleroi tijdens het seizoen te verlaten, terwijl mijn contract nog zes maanden duurde. Maar ik denk dat, gezien de weinige speeltijd die ik had, de situatie niet meer vol te houden was. En Waasland-Beveren toonde zich erg geïnteresseerd en ik voelde dat ze enorm in mij geloofden.'

Jouw topperiode beleefde je evenwel bij Anderlecht. Over alle competities klokte je af op 330 matchen, 62 goals, 40 assists, 4 titels, 1 Belgische beker en 3 supercups... Het zal lastig zijn om daar één moment uit te kiezen.

Gillet: 'Natuurlijk, als we het over deze cijfers hebben. Ten eerste is het een eer om aan al deze titels te hebben mogen deelnemen... Dat is toch wel echt emotioneel voor mij. Toen ik klein was, droomde ik er gewoon van om profvoetballer te worden. Maar daarna zoveel wedstrijden mogen spelen en al die titels pakken met Anderlecht, de club waarvoor ik altijd al supporterde, is een andere droom die werkelijkheid is geworden. Dus ik praat met veel emotie over die periode. Ik ben blij als ik terugkijk op die periode, al ben ik ook erg nostalgisch want ik mis die tijd enorm.'

En in je carrière mogen we ook de Rode Duivels niet vergeten met 22 caps en 1 goal. Zou je iets anders doen nu als je alles opnieuw zou mogen doen?

Gillet: 'Ik zou misschien vroeger naar het buitenland zijn getrokken. Ik ben lang bij Anderlecht gebleven, wat er natuurlijk ook voor zorgde dat ik nu zo'n palmares heb. Maar ik denk dat ik me meer had kunnen ontwikkelen in Duitsland. Dat is een competitie die me enorm interesseert. Dat zou me niet slecht zijn afgegaan, maar kijk...'

Bekijk de volledige reportage met Guillaume Gillet dit weekend op Eleven Sports.

Op je 37ste ben je begonnen aan een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren. Wat overtuigde jou om naar de Freethiel te trekken?Guillaume Gillet: 'Eerst en vooral wil ik zeggen dat hij een persoonlijke keuze was om Charleroi tijdens het seizoen te verlaten, terwijl mijn contract nog zes maanden duurde. Maar ik denk dat, gezien de weinige speeltijd die ik had, de situatie niet meer vol te houden was. En Waasland-Beveren toonde zich erg geïnteresseerd en ik voelde dat ze enorm in mij geloofden.'Jouw topperiode beleefde je evenwel bij Anderlecht. Over alle competities klokte je af op 330 matchen, 62 goals, 40 assists, 4 titels, 1 Belgische beker en 3 supercups... Het zal lastig zijn om daar één moment uit te kiezen. Gillet: 'Natuurlijk, als we het over deze cijfers hebben. Ten eerste is het een eer om aan al deze titels te hebben mogen deelnemen... Dat is toch wel echt emotioneel voor mij. Toen ik klein was, droomde ik er gewoon van om profvoetballer te worden. Maar daarna zoveel wedstrijden mogen spelen en al die titels pakken met Anderlecht, de club waarvoor ik altijd al supporterde, is een andere droom die werkelijkheid is geworden. Dus ik praat met veel emotie over die periode. Ik ben blij als ik terugkijk op die periode, al ben ik ook erg nostalgisch want ik mis die tijd enorm.'En in je carrière mogen we ook de Rode Duivels niet vergeten met 22 caps en 1 goal. Zou je iets anders doen nu als je alles opnieuw zou mogen doen?Gillet: 'Ik zou misschien vroeger naar het buitenland zijn getrokken. Ik ben lang bij Anderlecht gebleven, wat er natuurlijk ook voor zorgde dat ik nu zo'n palmares heb. Maar ik denk dat ik me meer had kunnen ontwikkelen in Duitsland. Dat is een competitie die me enorm interesseert. Dat zou me niet slecht zijn afgegaan, maar kijk...'Bekijk de volledige reportage met Guillaume Gillet dit weekend op Eleven Sports.