De nederlaag bij KAA Gent van maandagavond verandert niks aan de doelstellingen van KV Oostende voor de rest van het seizoen. Guillaume Hubert (27) legt deze week in Sport/Voetbalmagazine uit waarom de kustjongens het zo goed doen.

Talent, mentaliteit, jeugdig enthousiasme én een coach die voortdurend stuwt en niet bang is om dingen bij naam te noemen: dat is kort de samenvatting van het succes van KV Oostende, met Anderlecht op een gedeelde vierde plaats.

uillaume Hubert: 'De coach staat heel dicht bij zijn spelers en is direct in zijn communicatie. Als er iets is, hoor je dat onmiddellijk. Het vertrouwen dat hij geeft, is een factor in dit succes. Niet alleen zijn vertrouwen in mij, maar in heel de ploeg.'

In november kende KVO een terugval: vier nederlagen en een gelijkspel in vijf duels. Toen hadden wij vanop afstand het gevoel: dit is een ploeg met spelers die overperformen en met hun fysieke inspanningen andere tekortkomingen compenseren.

Guillaume Hubert: 'Zo voelde ik het niet. Wie boven zijn kunnen presteert, heeft het op den duur lastig, dat blijft niet doorgaan. Wij hadden een dip, maar konden ons herpakken. Die terugval had eerder met fysiek te maken, niet met kwaliteiten. Het was een zaak van de opeenvolging van wedstrijden leren beheersen, net als het tempo in een match. Toen we dat beter onder de knie hadden, hebben we ons herpakt. December en januari waren intens, maar goed.'

Ook mentaal leren volhouden speelde mee. Hubert: 'September en oktober waren goed, maar zonder afscheiding van de rest onderin. Daarna kwam die afscheiding er wel, en hebben we het misschien een beetje losgelaten. Maar dan begon je te zien, toen we ons herpakten: ha, misschien zit er nog iets méér in. Méér dan de redding. Waarom geen play-offs? Niet dat de doelstellingen plots werden bijgesteld, maar de gedachte leefde toch: waarom dit werk niet afmaken?'

Play-off 1 is iets van de laatste weken. Hubert: 'In ons hoofd zat top acht, daar kunnen we blij mee zijn. Maar een topvoetballer wil uiteindelijk altijd méér. En dan kom je uit bij play-off 1. Waarom niet, we zijn sportlui, je moet het hoogste willen. En misschien zou het ook niet slecht zijn dat het kleine Oostende daar straks de groten wat gaat ambeteren. De titelstrijd is beslecht, in mijn ogen toch, maar daarna kan alles. Het zal niet gemakkelijk worden, maar ons lot ligt in onze handen.'

Lees het volledige interview met de keeper van KV Oostende in Sport/Voetbalmagazine van 10 maart of in onze Plus-zone.

