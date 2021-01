De Belgische voetbalfans hebben Guy Thys gekozen als meest iconische coach van de Rode Duivels in de voorbije 125 jaar. Huidig bondscoach Roberto Martinez en Raymond Goethals moesten nipt de duimen leggen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag bekendgemaakt.

Thys loodste de Rode Duivels op het WK van 1986 naar de halve finales, net als Martinez op het voorbije WK. Daarin bleek het Argentinië van de onlangs overleden Diego Maradona met 2-0 te sterk. In de wedstrijd om de derde plaats verloren de Rode Duivels na verlengingen met 4-2 van Frankrijk. Na afloop van het WK in Mexico werd Thys tot beste bondscoach van de wereld gekroond. Zes jaar eerder schopten de Rode Duivels het onder Thys tot in de finale van het EK, daarin moesten de Belgen met 2-1 hun meerdere erkennen in West-Duitsland. Als bondscoach maakte hij drie WK's en twee EK's mee.

De KBVB zocht de voorbije weken naar aanleiding van haar 125e verjaardag naar haar beste elftal en beste bondscoach ooit. Meer dan 7.600 voetbalfans bepaalden samen het team dat bestaat uit een mix van spelers uit de huidige selectie en legendarische ex-Rode Duivels. Michel Preud'homme werd aangeduid als beste doelman. De fans kozen verder voor een verdediging met Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert en Jan Vertonghen. De beste middenvelders zijn Kevin De Bruyne, Enzo Scifo en Axel Witsel. De voorlinie bestaat uit Romelu Lukaku, Eden Hazard en Jan Ceulemans.

'Op sommige posities, zoals in doel en in de aanval, kwam het op enkele tientallen stemmen aan. Zo vielen bijvoorbeeld Paul Van Himst, goed voor vier Gouden Schoenen, en Thibaut Courtois, de beste doelman van het afgelopen WK, nipt naast het elftal', zegt Stefan Van Loock, persattaché van de Red Flames en de Rode Duivels.

De KBVB gaat nog verder op zoek naar het Ultimate Icon van het Belgische voetbal, de meest toonaangevende voetbalfiguur uit de hele vaderlandse geschiedenis. 'Tot en met 10 januari kunnen alle fans hun digitale stem uitbrengen via rbfa.be/icon. De stemmen van de leden van 1895 Official Belgian Fan Club wegen extra door want die tellen dubbel. Ook hier is het momenteel een echte nek-aan-nekrace', besluit Van Loock.

