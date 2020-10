Op 31 oktober bestaat KAA Gent 120 jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van de club. Sport/Voetbalmagazine pakt daarom uit met een dossier over de Buffalo's.

Daarin geen stukken over tactiek, gemiste doelkansen en verkeerde ingrepen, maar warme en menselijke verhalen over de wondere wereld van KAA Gent. Interessante leesvoer in een moment dat de club in een crisis verkeert.

Zo is er een zeldzame terugblik van voorzitter Ivan De Witte op zijn 32 jaar lange periode in Gent.

Er is ook een verhaal over het belang van de Buffalo's in de Gentse gemeenschap en een interview met journalist Roland Lebuf die al 70 jaar KAA Gent volgt en volop anekdotes oprakelt.

Verder ook een stuk over de het al sinds 1988 bestaand partnership tussen de VDK bank en de club, het belang ook van sponsoring, een terugblik op de Gentse jaren van Jonathan David en de clubliefde van jeugdsecretaris Frank De Leyn en zijn echtgenote Betty, in de Ghelamco Arena de gastvrouw voor de journalisten.

Een tijdlijn doorkruist dit dossier en er zijn ook portretten van grote namen uit de geschiedenis: Mance Seghers, Richard Orlans, Mbark Boussoufa en Sven Kums.

En een fotocollage over de sportieve hoogtepunten, met de titel in 2015 als climax. Zo ontstaat er, vanuit andere invalshoeken, een apart document over KAA Gent.

Daarin geen stukken over tactiek, gemiste doelkansen en verkeerde ingrepen, maar warme en menselijke verhalen over de wondere wereld van KAA Gent. Interessante leesvoer in een moment dat de club in een crisis verkeert.Zo is er een zeldzame terugblik van voorzitter Ivan De Witte op zijn 32 jaar lange periode in Gent. Er is ook een verhaal over het belang van de Buffalo's in de Gentse gemeenschap en een interview met journalist Roland Lebuf die al 70 jaar KAA Gent volgt en volop anekdotes oprakelt. Verder ook een stuk over de het al sinds 1988 bestaand partnership tussen de VDK bank en de club, het belang ook van sponsoring, een terugblik op de Gentse jaren van Jonathan David en de clubliefde van jeugdsecretaris Frank De Leyn en zijn echtgenote Betty, in de Ghelamco Arena de gastvrouw voor de journalisten.Een tijdlijn doorkruist dit dossier en er zijn ook portretten van grote namen uit de geschiedenis: Mance Seghers, Richard Orlans, Mbark Boussoufa en Sven Kums. En een fotocollage over de sportieve hoogtepunten, met de titel in 2015 als climax. Zo ontstaat er, vanuit andere invalshoeken, een apart document over KAA Gent.