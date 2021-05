Op donderdag 20 mei brengt Sport/Voetbalmagazine een speciale editie van 132 pagina's over de Rode Duivels. Een echt collector's item!

Op vrijdag 11 juni gaat de bal aan het rollen op het EK 2021. België, dat er ingedeeld is in een poule met Denemarken, Finland en Rusland, wordt genoemd bij de titelkandidaten. Er is natuurlijk nog het WK 2022, maar dit EK is een uitgelezen kans voor de 'gouden generatie' van de Rode Duivels om een laatste kunstje op te voeren.

Reden te meer voor Sport/Voetbalmagazine om het parcours van onze nationale ploeg te schetsen, van de mooie vierde plaats op de Olympische Spelen van 2008 in Peking tot nu. Dat doen we aan de hand van eerder bij ons gepubliceerde en herwerkte interviews met de 23 belangrijkste spelers die mee aan de weg geplaveid hebben.

Het is heel verrijkend en verrassend om die terug te lezen. Zo deed de nog piepjonge Kevin De Bruyne de volgende profetische uitspraak in 2012: 'Ik kan snel denken. Dat is ook een van mijn kwaliteiten. Samen met mijn pass misschien wel de grootste.' In hetzelfde jaar zei Vincent Kompany: 'Deze generatie moet je nog tien jaar geven voor je ze echt kan beoordelen.' Dat moment komt stilaan dichterbij, maar intussen kan je bij Sport/Voetbalmagazine het fascinerende traject herbeleven dat de Rode Duivels tot op dit punt heeft gebracht.

Laat u onderdompelen in een stukje unieke Belgische voetbalgeschiedenis en kom in de sfeer voor het EK 2021.

Het 132 pagina's tellend blad is vanaf 20 mei te koop voor 7,50 euro, voor de abonnees voor slechts 5 euro (via een kortingsbon bij het magazine van 19 mei). U kan het ook bestellen via onze webshop.

