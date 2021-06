Het aftellen naar het Europees kampioenschap is begonnen! Haal de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine en kom volledig voorbereid aan de aftrap.

In deze complete EK-gids wordt elk van de 24 deelnemende landen op twee pagina's voorgesteld aan u. Met daarin onder meer de selecties, de basiself, de bondscoach, het jonge talent en nog veel meer. Een handige, uitscheurbare kalender maakt het plaatje helemaal af.

Maar Sport/Voetbalmagazine gaat verder dan die basisinformatie. Die wordt aangevuld met diepgaande reportages en verhelderende analyses over tal van EK-deelnemers. Daarbovenop serveren we u nog een aantal uitgebreide interviews, onder meer met Jérémy Doku.

Wie voorbereid aan het EK wil beginnen, kan maar beter naar de krantenwinkel hollen. Vanaf woensdag 2 juni ligt daar immers onze EK-gids in de rekken.

Ook de komende weken zullen we EURO 2021 en onze Rode Duivels op de voet volgen, zowel in het magazine als op sportmagazine.be. Laat het EK-feest dus maar beginnen, we zijn eraan toe!

Doe mee met de EK Games en maak kans op leuke prijzen!

Wil je het EK in je eigen Rode Duivels-shirt volgen? Neem dan snel een abonnement op Sport/Voetbalmagazine en ontvang gratis het officiële Rode Duivels-shirt.

Of krijgt u maar geen genoeg van het Europees kampioenschap, beluister dan onze EK-podcast Studio Henri over haar rijke 60-jarige geschiedenis.

In deze complete EK-gids wordt elk van de 24 deelnemende landen op twee pagina's voorgesteld aan u. Met daarin onder meer de selecties, de basiself, de bondscoach, het jonge talent en nog veel meer. Een handige, uitscheurbare kalender maakt het plaatje helemaal af. Maar Sport/Voetbalmagazine gaat verder dan die basisinformatie. Die wordt aangevuld met diepgaande reportages en verhelderende analyses over tal van EK-deelnemers. Daarbovenop serveren we u nog een aantal uitgebreide interviews, onder meer met Jérémy Doku.Wie voorbereid aan het EK wil beginnen, kan maar beter naar de krantenwinkel hollen. Vanaf woensdag 2 juni ligt daar immers onze EK-gids in de rekken.Ook de komende weken zullen we EURO 2021 en onze Rode Duivels op de voet volgen, zowel in het magazine als op sportmagazine.be. Laat het EK-feest dus maar beginnen, we zijn eraan toe!