Dit weekend staat Geoffry Hairemans met zijn nieuwe werkgever KV Mechelen tegenover zijn grote liefde Royal Antwerp FC. In Sport/Voetbalmagazine komt hij nog eens terug op zijn wrange afscheid daar.

Café Ter Rivieren in Deurne ligt op nog geen kilometer van de Bosuil en dus hangt er aan de muur een foto van stamgast Geoffry Hairemans in het shirt van Antwerp FC. Maar na zijn overstap naar KV Mechelen deze zomer haalde de cafébaas het prompt weg. 'Hij zei: 'Hij speelt niet meer voor d'n Antwerp, hé'', zegt Hairemans lachend. 'Zijn vrouw met wie hij het café runt zei direct: 'Ge hangt dat terug, hé.'

En zie daar, Hairemans is in ere hersteld. 'Dit is mijn thuis. Deurne, dit café, Antwerp. De mensen op de club, van materiaalmannen tot de mensen op kantoor, ken ik al jaren en jaren. Dat heb ik nodig, ik moet me ergens thuis voelen om goed te presteren. Buiten Antwerpen heb ik nog nergens echt een goed gevoel gehad en dus ook niet super gepresteerd. Nu, bij KV Mechelen, is die klik ook totaal anders. Ik ken de mensen niet; ik ben er nog niet thuis. Dan ben ik ook nog niet honderd procent mezelf. Maar ik heb wel het gevoel dat het kan ontstaan. Dit is een hecht ploegske met topkerels, dat past mij ook wel heel erg.'

Vorige maand waren er nog ferme bewoordingen te lezen van Hairemans richting Antwerptrainer László Bölöni, waarbij hij zei dat die hem 'wilde doen kraken'. Maar dat verhaal ligt wat genuanceerder, zegt de middenvelder. 'Dat interview is helemaal verkeerd overgenomen. Bölöni heeft mij sowieso niet geviseerd. Alleen is het voor mij wel jammer dat het zo gelopen is. Ik had het gevoel dat ik op de momenten dat ik speelde meekon en in de voorronde van de Europa League speelde ik tegen AZ ineens geen minuut meer, terwijl er vier invalbeurten kwamen. Ik had toen het gevoel dat hij mij dat afnam. Maar ik heb óók altijd gezegd: Bölöni heeft mij wel terug op de kaart gezet. Hij heeft mij niet meegestuurd met die overige 95 procent van de spelers die hij wegstuurde. Of ik hem iets kwalijk neem? Boh, het is moeilijk. Ik voel me er ambetant bij. Dat is bij iedereen zo die ergens thuis is en niet veel speelt. Voor mijn carrière was het beter om te gaan, maar als mens had ik willen blijven.'

(Mayke Wijnen)

Lees het volledige interview met Geoffry Hairemans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 16 oktober.