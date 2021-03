Welke twee ploegen spelen straks de finale van de Belgische beker? Onze clubwatchers van KAS Eupen, Standard, Anderlecht en KRC Genk vechten het uit.

Halve finale 1: KAS Eupen-Standard

Geert Foutré: 'Eupen plaatst zich voor de finale omdat...

Geert Foutré: 'Eupen plaatst zich voor de finale omdat...'... het zichzelf nog een mooi verjaardagsgeschenk wil bezorgen voor de 75e verjaardag van de club die door covid-19 wat in mineur verliep. Dat kan het best door in de meest beladen match voor de Panda's, de enige streekderby als het ware, tegen Standard het beste van zichzelf te geven.'Het voordeel van Eupen is dat het daarbij niet de druk ervaart die op Standard weegt om in één match het seizoen goed te maken. Standard mag niet falen, Eupen wel. Om te winnen hoeft Eupen niet boven zichzelf uit te stijgen. Het heeft sportief evenveel inhoud als Standard, alleen is dat er in de competitie nog niet helemaal uitgekomen omdat het zeer zwaar getroffen werd door het coronavirus.'Op basis van de kwaliteit van de spelers en het geleverde spel moeten de Oostkantonners, met stuk voor stuk uitstekende voetballers, in België voor niemand onderdoen. Enig gevaar: elke keer wanneer ze zich sportief manifesteerden, volgde er een mindere wedstrijd.'Guillaume Gautier: 'Standard kwalificeert zich omdat...'... de beker nog het enige doel is van de Rouches om een teleurstellend seizoen te redden. In de competitie hebben ze moeite om een reeks overwinningen neer te zetten, maar ze zijn vaak wel op de afspraak voor grote wedstrijden. En hoewel ze bij Standard weigeren te spreken over een gunstige loting met KAS Eupen, gebeurde het nog maar twee keer dat de Panda's de grote broer uit Luik wisten te verslaan. En dat in twaalf ontmoetingen.'Hoe KAS Eupen verdedigde tegen OH Leuven is ook spek naar de bek van Standardspits João Klauss die het offensieve gezicht van de Rouches helemaal veranderde. Bovendien kan coach Leye opnieuw rekenen op Selim Amallah, al maanden een gamechanger bij de Luikenaars. De bekerfinale ligt dus in het verschiet voor de Rouches.'Pierre Danvoye: 'Anderlecht gaat door omdat...'...het ieder seizoen wel eens bij elke club gebeurt: het vindt geen antwoord op een op papier zwakkere tegenstander. Standard, bijvoorbeeld, wist niets klaar te krijgen tegen Mouscron. Voor Genk was het zwarte beest dit seizoen Anderlecht. Toen de Limburgers in december naar het Lotto Park kwamen, waren ze in topvorm. Genk kwam net uit een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag en, vooral, eentje met zeven overwinningen op rij.'Anderlecht wisselde goede met slechte momenten af op dat moment, een beetje zoals heel het seizoen al gebeurt. Maar die dag aten de troepen van Kompany KRC Genk met huid en haar op. Zelfde verhaal in de terugwedstrijd, wanneer Anderlecht zijn beste prestatie van het hele seizoen leverde. En zo is de zes op zes van Anderlecht meer dan verdiend.'Genk scoort veel, maar kon in de twee wedstrijden tegen paars-wit slechts één keer scoren. Anderlecht is de luis in de pels van Genk en een remake in halve finale van de beker is dus niet ondenkbaar.'Geert Foutré: 'KRC Genk wint omdat...'... het na een mindere periode weer in een goeie flow zit en het die nog even wil doortrekken. Dit seizoen is er echt één met ups en downs voor de Limburgers. In zo'n spiraal biedt de beker, met nog amper twee matchen te gaan, een unieke kans op snel succes én het Europese voetbal dat de club nodig heeft als vitrine voor zijn jonge talenten. In een goeie dag kan Genk iedereen aan.'Bekerwinst zou van een wisselvallig jaar in geen tijd een succesvol seizoen maken. Ook wil John van den Brom graag iets bewijzen tegen Anderlecht, de enige ploeg tegen wie Genk dit seizoen al twee keer kansloos verloor. Van den Brom houdt nog altijd een beetje van paars-wit, maar niet zo veel dat hij hen de bekerfinale gunt.'