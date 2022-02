Vanuit een verloren positie knokte Cercle zich de voorbije maanden een weg naar een play-off 2-plaats. 'En toch is het seizoen niet volledig geslaagd', vertelt Hannes Van der Bruggen aan Sport/Voetbalmagazine.

Dé revelatie, naast leider Union, van de laatste maanden in de Jupiler Pro League is zonder twijfel Cercle Brugge. De vereniging pakte sinds eind november 24/30 en klom van de voorlaatste plaats naar plek acht en doet zo zelfs mee voor de Europe play-offs. De kentering werd ingezet door de zege tegen KV Mechelen onder Yves Vanderhaeghe, maar al een paar dagen later nam de Oostenrijker Dominik Thalhammer het van hem over.

...

Dé revelatie, naast leider Union, van de laatste maanden in de Jupiler Pro League is zonder twijfel Cercle Brugge. De vereniging pakte sinds eind november 24/30 en klom van de voorlaatste plaats naar plek acht en doet zo zelfs mee voor de Europe play-offs. De kentering werd ingezet door de zege tegen KV Mechelen onder Yves Vanderhaeghe, maar al een paar dagen later nam de Oostenrijker Dominik Thalhammer het van hem over. 'Al voor het ontslag van Vanderhaeghe had ik het gevoel dat we op het goede pad zaten', vertelt Hannes Van der Bruggen. 'Tijdens de laatste wedstrijden onder hem speelden we ook al echt goed. Ik zie de match tegen KV Oostende midden oktober als het kantelpunt. We waren dreigend en scoorden ook, maar verloren dan in de allerlaatste minuut. Vanaf dan speelden we ook alleen maar goeie matchen. Enkel tegen Charleroi was het echt minder. Maar ik voelde wel al langer dat deze resultaten in deze groep zaten.'Maar had je ook verwacht dat Cercle tegen ploegen als Club en Anderlecht de drie punten kon pakken?Van der Bruggen: 'Op voorhand weet je dat dat erg moeilijk gaat worden. Maar ons systeem rendeert wel meer tegen clubs die zelf ook willen voetballen en niet voor het eigen doel gaan staan. Die willen dan uit onze pressing spelen, maar als dat niet lukt hebben wij alle ruimte om zelf te voetballen en meteen aan de goal te staan.'Tegen clubs als KV Oostende, die niet komen om te voetballen, krijg je een vechtmatch en komt er veel geluk bij kijken. We zien ook meer en meer dat teams zich aan ons beginnen aanpassen. Veel meer dan vroeger, net door die goeie reeks. Ik zie dat wel als een compliment, want we zijn ook nog altijd maar Cercle Brugge en stonden enkele maanden geleden nog onderaan het klassement. Dat toont aan dat we de laatste maanden goed bezig zijn.'Het seizoen is tot dusver al een hele rollercoaster geweest voor jullie. Met een voorlopig achtste plaats doen jullie ineens mee voor play-off 2. Van der Bruggen: 'Ik weiger wel om die play-offs nu al als doel te stellen. Als we op drie of vier wedstrijden nog steeds een grote kans maken, dan moeten we daar vol voor gaan. Maar er zijn nog negen wedstrijden. Er kan nog veel gebeuren. Het is wel een feit dat het nu veel leuker is om te gaan trainen en die inspanningen te leveren.'Wij moeten niet naar die top 8 kijken. De laatste twee jaar was het altijd knokken tegen degradatie, dus eigenlijk is het de bedoeling dat we een rustig seizoen beleven. En in dat opzicht is dit seizoen nog niet volledig geslaagd, net omdat we aan het begin van het jaar het zo moeilijk hadden om punten te pakken en er die druk van de degradatieplaatsen was. Ik denk dat we nog stabieler kunnen zijn, maar ik vind ook dat we op de goeie weg zijn. Het doel van Cercle is ook een stabiele eersteklasser worden.'Hoe bevalt de nieuwe coach Dominik Thalhammer jou?Van der Bruggen: 'Hij is heel duidelijk in wat hij wil. Iedereen weet wat hij moet doen. Dat was eigenlijk onder Vanderhaeghe ook al zo. Het enige verschil is dat we daar nu wel specifieker op zijn ingegaan. Het is gewoon een proces dat Yves al in gang zette en nu onder Thalhammer wordt uitgewerkt. Ook in de opstelling is er zo goed als geen verandering. En de trainingen zijn enorm intens, maar dat was onder Vanderhaeghe ook al zo. Zo verschillend zijn ze dus niet. Thalhammer veranderde hier niet meteen alles.'Was deze reeks dan ook gelukt onder Vanderhaeghe?Van der Bruggen: 'Dat had zeker gekund, maar dat gaan we nooit weten. Onder Thalhammer is wel alles net iets duidelijker geworden en maken de tactische trainingen misschien wel het verschil bij sommige jongens. In de voorbije wedstrijden zijn we ook wel erg efficiënt geweest. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijd tegen Union waarin we op 2-0 komen door een corner en een counter, maar voor de rest niet voor hun doel zijn gekomen. Hetzelfde tegen Zulte Waregem en Eupen, waarin we niet geweldig spelen maar toch scoren en winnen. Dus misschien is de efficiëntie op dat vlak wel het belangrijkste verschil is tussen beide periodes.'Je bent nu zelf een jaar bij Cercle en had al drie coaches bij de vereniging. Je hebt dus wel al wat meegemaakt in Brugge. Van der Bruggen: 'Ja, vorig seizoen heb ik nog een paar wedstrijden Paul Clement gekend bij Cercle en dan kwam Yves Vanderhaeghe tot het einde van vorig jaar. Maar ondanks dat ik hier al drie coaches heb gehad, heb ik wel het gevoel dat de structuur binnen de vereniging goed zit. Cercle heeft alles in handen om een stabiele middenmoter te worden.'Denk je dat daarvoor een nieuw stadion nodig is, omdat Jan Breydel te groot is?Van der Bruggen: 'Ik denk wel dat het aangenamer is om in een kleiner stadion te spelen. Vorig weekend was er nog 7000 man aanwezig, maar in zo'n groot stadion lijkt dat niet zoveel. En onze supporters zijn ook erg vurig, dus als we naar hen spelen, geeft dat ook een boost aan de ploeg. Als we naar de andere kant moeten spelen, is dat heel wat minder het geval. In een kleiner stadion, zou dat dus beter zijn. Al hebben we nu ook iedere week een perfecte grasmat, dus er zijn ook voordelen aan.'Cercle is de jongste ploeg van Europa met een gemiddelde van 23,4 jaar, berekende Sporza. Je bent met 28 jaar nog niet zo oud, maar in de kern is wel enkel Sebastien Bruzzese (31) ouder. Wat is jouw plaats binnen de groep?Van der Bruggen: (lacht) 'Het is wel wat vreemd, inderdaad. Op stage werd de groep in twee verdeeld: de jongeren tegen de ouderen. En bij onze groep zaten ook spelers van 23 jaar. Bij KV Kortrijk moest ik bij de rondo nog in het midden gaan staan als een van de jongeren. Dat probleem heb ik hier niet meer, dus dat is wel mooi meegenomen. Ik vind het wel belangrijk dat de jongeren weten hoe het is om in de Belgische eerste klasse te voetballen. Ik probeer hen dan bij te brengen dat je er hier wel wat voor moet doen en dat mooi voetbal niet altijd punten oplevert. Soms is het nodig om eens een bal weg te trappen en dat je er dan achteraan holt en strijd levert.'Ik ben niet de persoon die altijd naar de jongeren toeloopt om hen tips te geven, maar als ze eens een vraag hebben, kunnen ze wel bij mij terecht. Op het veld probeer ik dan weer zoveel mogelijk iedereen te coachen. Ik vind dat mijn taak en ik denk ook dat ik daar erg in gegroeid ben door mijn leeftijd... binnen de ploeg dan toch. En zo lijk ik mijn plek wel gevonden te hebben.'Een van de revelaties dit seizoen is Rabbi Matondo. Verschiet je ervan dat zo'n talent bij Cercle speelt?Van der Bruggen: 'Zijn eerste weken bij Cercle waren erg moeilijk. Hij had een lichte blessure opgelopen en werd dan ook nog eens besmet met corona. Op training ging het ook niet zo vlot. Maar op snelheid kan hij iedere verdediging pijn doen. Soms ontbreekt het overzicht een beetje, maar hij heeft de laatste weken wel getoond hoe goed hij is. We pushen hem ook om het beste van zichzelf te geven. En hij heeft ook het doel om met Wales de play-offs voor het WK te spelen in maart. Als hij zo verder doet, zal hij zeker kans maken om erbij te zijn.'Zowel voor Rabbi als voor Cercle is zijn komst een goede zaak gweest. Hier kan hij zichzelf na zijn passage bij Schalke terug in de kijker spelen en de vereniging heeft er een goeie speler bij. Maar ik vind het wel knap dat Cercle hem heeft kunnen strikken.'Ondertussen doet KV Kortrijk, een van je ex-clubs, het dit seizoen ook uitstekend. Ze strijden zelfs met jullie om een plek in de play-offs. Volg je hen nog?Van der Bruggen: 'Ik ken er nog een paar spelers met onder meer Kristof D'Haene. Als we met Cercle daar moeten spelen, is dat altijd een heel leuk weerzien en ik ga er ook af en toe gewoon eens naartoe om gedag te zeggen. Ik heb er een heel mooie periode beleefd en het is leuk dat zij het ook goed doen, want net zoals wij waren er ook bij hen wat twijfels aan het begin van het seizoen. Ik zie KVK ook als het voorbeeld voor Cercle. Zij komen niet al te vaak in de problemen en hebben soms eens een mooie uitschieter. Dat moet ook hier mogelijk zijn, denk ik.'Volg je KAA Gent ook even gepassioneerd?Van der Bruggen: 'Dat is toch al geminderd omdat het al even geleden is dat ik er nog gespeeld heb, al was ik wel 12 jaar verbonden aan de club. Maar met Sven Kums hoor ik nog regelmatig iemand van daar. En ook binnen het bestuur en de medische staf ken ik nog heel wat mensen. Ik woon ook niet zo ver van de stad, dus er wonen ook heel wat supporters bij mij in de buurt.Kunnen zij Club Brugge uit de bekerfinale houden? Van der Bruggen: 'Waarom niet? Ik denk dat het goed is voor de ploeg dat er heel wat spelers zoals Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre en Vadis Odjidja terugkomen. Als KAA Gent op zijn sterkst is, kan het zeker concurreren met Club. Zeker in de vorm waarin Club nu zit, al speelden ze wel erg goed tegen KV Kortrijk.'