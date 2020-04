Dat Genk door het vroegtijdig stoppen van de competitie naast Europees voetbal grijpt, vindt coach Hannes Wolf niet zo erg.

Door het vroegtijdig beëindigen van de Jupiler Pro League vanwege de coronacrisis grijpt KRC Genk als zevende in de stand naast Europees voetbal. Trainer Hannes Wolf relativeert in het Duitse voetbalblad Kicker het missen van een Europees ticket. 'Het lot is nu veel erger. Wij gaan niet klagen', zegt hij.

De UEFA heft intussen België duidelijk gemaakt dat het de Europese plaatsen kan afnemen als het vroeger stopt. Veel andere competities durven daarom het voorbeeld van de Jupiler Pro League niet te volgen. Hannes Wolf heeft daar begrip voor. 'Ik begrijp die andere competities wel. In België is het ook allemaal niet zo heel moeilijk om een stop te organiseren. Vooral voor stijgers en dalers valt dat wel mee, want er verdwijnt altijd maar één team. In andere competities is dat veel lastiger. Kijk naar Duitsland zelf, bijvoorbeeld, waar mijn ex-club Hamburg derde staat in de tweede klasse. Daar heeft een stop andere gevolgen dan in België.'

Heel wat clubs beleven financieel moeilijke tijden door de gemiste inkomsten uit onder meer tv-rechten en wedstrijdrecettes. Maar volgens Hannes Wolf kan Genk financieel tegen een stootje. 'De club is in goede gezondheid. Na een tijdje komen we er wel bovenop. Maar laten we vooral hopen dat in de zomer ook de andere clubs er nog zullen zijn', benadrukt de 38-jarige Duitser, die naar Dortmund terugkeerde om er bij zijn familie te zijn, maar binnenkort terugkeert naar België.

Als het goed gaat met de club, zijn salarisverlagingen dan wel een thema in Genk? 'We hebben het er daar wel over. Ik he de club een voorstel gedaan, maar ze willen eerst zelf zien hoe de financiële situatie verandert om dan mijn voorstel te bekijken.'

Bij KRC Genk wordt sinds afgelopen weekend ondanks de competitiestop opnieuw getraind. 'Maar voorlopig gebeurt dat nog individueel', gaat Wolf verder in Kicker. 'De bedoeling is dat we in april echt terug beginnen trainen om dan een langere zomerpauze te nemen en dan een goede voorbereiding te maken.'

'Ik heb nog geen moment spijt van mijn beslissing om naar hier te komen. De Belgische competitie is geweldig en ik ben blij dat bij Genk kan werken', besluit Wolf.

