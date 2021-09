Hans Vanaken moet sneller denken dan een ander om belangrijk te kunnen zijn.

Een hele tijd leek hij zich bijna te excuseren omdat hij erbij was. Sommigen zeiden dat dit strijdtoneel te hoog gegrepen was voor zijn talenten, anderen herinneren zich nog dat het 3-4-2-1-systeem door Ivan Leko bij Club Brugge werd opgegeven ten voordele van een 3-5-2 die beter paste bij de kwaliteiten van Hans Vanaken. In het spelplan van de Rode Duivels kwamen dus veel vaker zijn minpunten dan zijn sterktes aan het licht: niet goed genoeg in de defensieve omschakeling om deel uit te maken van het duo voor de verdediging, en niet dynamisch genoeg tussen de lijnen om een positie in de rug van Romelu Lukaku op te eisen. Maar uiteindelijk wist de tweevoudige Gouden Schoen in deze kwalificatiecampagne, en tegen minder sterke tegenstanders, dan toch uit te blinken in beide functies. Naast Axel Witsel in het centrale duo tegen Estland vond Vanaken de weg naar het net. Voor de derde keer al in deze campagne, na zijn twee goals tegen Wit-Rusland. Het is een constante die al werd opgemerkt door de regelmatige volgers van Club Brugge: een voorzet vanop rechts, de favoriete zone van Ruud Vormer bij blauw-zwart, en een koele afwerking in het doelgebied of daar net buiten. En altijd met het gemak van mensen met talent en met de vrijheid van iemand die de gave bezit om alleen te staan in een kleine ruimte die vaak overbevolkt is. Dat is onmiskenbaar het voornaamste talent van Hans Vanaken op een voetbalveld: ervoor zorgen dat hij alleen staat. Een troef die hij al ontwikkelde in zijn jeugd, omdat zijn lichaam zo frêle was, bijna allergisch aan contacten. Hij moest dus vrijlopen om te kunnen voetballen, en dat terwijl hij niet de schijnbeweging heeft om zich van een tegenstander te ontdoen en niet de topsnelheid om tijd te winnen. Vanaken moet dus wel sneller denken dan een ander om belangrijk te kunnen zijn. 'Het is een intelligente speler', vatte Roberto Martínez het eenvoudig samen. Tegen de Tsjechen stond hij een rij hoger. Van zodra de bal in eigen rangen verkeerde, was Vanaken vrij en aanspeelbaar. In de achtste minuut moest Youri Tielemans hem de bal maar aanspelen zodat hij richting doel kon kijken en de loopactie van Lukaku opmerken, die hij vervolgens bediende met een nauwkeurigheid die doet denken aan een ballenkanon in het tennis. Een dieptepass op een presenteerblaadje. Omdat de tweevoudige Gouden Schoen al vroeg begrepen had dat hij niet snel was, heeft hij geleerd hoe hij de snelheid van anderen kan benutten.