De speler van Club Brugge moet de komende vier wedstrijden missen na een rode kaart tegen KAS Eupen en verbaal geweld tegen de scheidsrechter.

De pleidooien van Hans Vanaken en zijn advocaten dinsdag voor het Disciplinair Comité hebben niets opgeleverd. De draaischijf van Club Brugge kreeg een schorsing van vier speeldagen, zo meldde de Belgische voetbalbond woensdag. Hij moet ook 2.000 euro boete betalen. Blauw-zwart kan nog beroep aantekenen.

De Gouden Schoen werd zaterdag in de 78e minuut rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Verboomen. Na een slechte pas van Ricca moest Vanaken zich reppen om bij het leer te komen, want Eupen-verdediger Beck lag op de loer. De middenvelder van blauw-zwart kwam echter te laat en landde ietwat ongelukkig vol op de enkel van de Duitser.

Schoorvoetend verliet Vanaken het veld, nadat hij eerst nog even fors had uitgehaald richting de wedstrijdleiding. De middenvelder van Club Brugge was het niet eens met de rode kaart en noemde de scheidsrechters in een emotionele opwelling 'allemaal kutrefs' en 'onnozelaars'. Voor die woorden verontschuldigde Vanaken zich dinsdag bij ref Verboomen en vierde officiel Toeback.

Het Bondsparket had vier speeldagen schorsing gevraagd, waarvan twee voor de overtreding en nog eens twee voor de misplaatste uitlatingen richting de wedstrijdleiding. Het Disciplinair Comité nam de zaak in beraad en bestendigde die vordering woensdag. Vanaken is zo geschorst voor de competitiewedstrijden tegen STVV (10 januari), Beerschot (17 januari), Oostende (20 januari) en Genk (24 januari). Club Brugge kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis. Dat wordt dan volgende dinsdag behandeld.

