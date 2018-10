Hans Vanaken: klaar voor de volgende stap?

Een groter verschil in beoordeling is amper mogelijk. Met enige nieuwsgierigheid keken we donderdagochtend uit naar de quoteringen voor Hans Vanaken in zijn wedstrijd bij Atlético. De Brugse spelmaker was er goed begonnen, maar deemsterde daarna weg, om allerlei redenen. De sterkte van de oppositie, het gebrek aan afspeelmogelijkheden voor zich ( Siebe Schrijvers zat niet in de wedstrijd, Wesley had het lastig om een bal bij te houden), en een tekort aan lopende mensen naast zich. Arnaut Danjuma, die van verder moest komen, Ruud Vormer, die een mindere vorm etaleert en defensief meer dan de handen vol had. Het zou zich allemaal wel vertalen in een mindere quotering, dachten we.

