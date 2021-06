Hans Vanaken ging woensdag op de persbabbel in Tubeke dieper in op zijn statuut als bankzitter of tribuneklant bij de Rode Duivels op het EK voetbal. 'Het is natuurlijk niet leuk, maar het is ook voor de bondscoach niet makkelijk om keuzes te maken', zei de tweevoudige Gouden Schoen.

'Het is moeilijk om te zeggen wat mij nog te wachten staat', begon Vanaken zijn analyse van de voorbije weken. 'Ik heb twee keer in de tribune gezeten en drie minuten gespeeld. De coach heeft me uitgelegd waarom ik op de tribune zat voor de eerste match tegen Rusland. Het was een tactische keuze, het is niet zo dat ik slecht train. Het is voor hem ook niet gemakkelijk. Iedereen wil natuurlijk spelen. Hij gaat goed met me om en legt me uit wat hij van me verwacht op mijn positie.

'Het is niet fijn om in de tribune te zitten, ik krijg wel de grapjes op sociale media ook wel mee. Maar ik trek mij daar niets van aan. Ik ben nog altijd heel blij dat ik deel uitmaak van deze selectie. Ik geniet van elk moment bij deze kern. Iedereen hangt aan elkaar. Ik voel me hier thuis. De sfeer is heel goed. En er loopt hier ook gewoon zoveel kwaliteit rond. Het niveau op training is enorm hoog. Dat kan ik ook meenemen naar Club Brugge.'

Vanaken kreeg vervolgens de traditionele vraag of het niet beter is Club te verlaten voor een buitenlandse club. Op die manier zou de middenvelder zijn status bij de Duivels mogelijk kunnen verhogen. 'Ik hoef zeker niet weg bij Club Brugge om mij te tonen aan de bondscoach', counterde Vanaken. 'Ik kan bij Club mijn ding doen, ook in de Champions League. Daar kan ik ook mijn kwaliteiten laten zien aan de bondscoach. Het gaat niet om ambitie. Ik zit heel goed in Brugge, dat koester ik. Als de juiste kans op het juiste moment komt, ga ik daar zeker over nadenken. Maar die kans is er nog nooit geweest.'

