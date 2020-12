Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsing van twee speeldagen voorgesteld aan Hans Vanaken, wegens zijn rode kaart afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Eupen. Omwille van zijn kritiek na de uitsluiting riskeert de Gouden Schoen nog eens twee schorsingsdagen extra.

De draaischijf van Club Brugge werd zaterdag in de 78e minuut rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Verboomen. Na een slechte pas van Ricca moest Vanaken zich reppen om bij het leer te komen, want Eupen-verdediger Beck lag op de loer. De middenvelder van blauw-zwart kwam echter te laat en stond daardoor vol op de enkel van de Duitser. Schoorvoetend verliet Vanaken het veld na een korte discussie met Verboomen.

Omdat het Vanakens eerste rode kaart was in Brugse loondienst hoopte Club op clementie van het Bondsparket. Ook slachtoffer Beck brak een lans voor een milde bestraffing, nadat hij de overtreding had bestempeld als een ongeluk. Coach Philippe Clement gaf na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Eupen aan op Vanaken te rekenen in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen STVV (10 januari).

Als het van het Bondsparket afhangt, zit Vanaken de eerste vier duels van 2021 echter geschorst in de tribunes. Twee daarvan wegens de fout en nog eens twee wegens de kritiek die hij uitte aan het adres van ref Verboomen. Bovenop de zware schorsing vorderde bondsprocureur Ebe Verhaegen ook een boete van 2.000 euro. Als Club Brugge dat schikkingsvoorstel weigert, verschijnt Vanaken dinsdag voor het Disciplinair Comité.

