Hans Vanaken, topfavoriet voor de Gouden Schoen: 'Pas met die trofee in je handen ben je zeker'

Nu 2018 ten einde loopt, blikt Hans Vanaken (26) terug op wat voor hem een wonderjaar was. Privé was er een huwelijk, sportief een tweede landstitel, het statuut van Rode Duivel en in mei de titel van Profvoetballer van het Jaar. En straks volgt nog de Gouden Schoen.