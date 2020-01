Hans Vanaken (27) is kandidaat-winnaar voor de Gouden Schoen. Sport/Voetbalmagazine verzamelde een aantal meningen over de draaischijf van Club Brugge.

'In mijn ogen is de beste positie van Hans Vanaken niet de nummer tien in een 4-3-3. Hij zwerft altijd naar links. Hij is een linksmidden in een 3-5-2. Ik zie Ruud Vormer ook niet als een verdedigende middenvelder. Daar heb ik hen van weten te overtuigen. En Hans werd twee keer Profvoetballer van het Jaar én hij won de Gouden Schoen, net als Ruud. Het geloof dat ik in hun ogen las, was top. Ruud is het hart van dit Club Brugge, Hans geldt als het brein.' Ivan Leko (De Standaard, 22/05/2019)

'Hans is een lange slungel en geen Speedy Gonzales. Daar kan ik ook niets aan doen. In België zijn we over het algemeen nogal pessimistisch ingesteld. Hans ging van Lommel naar Lokeren. Men zei dat het moeilijk zou worden. Hij ging naar Club Brugge: te hoog gemikt. En toen het wel goed bleek te gaan, klonk het: 'Hij is toch geen Rode Duivel.' Zo kun je bezig blijven.' Vital Vanaken (Humo, 30/07/2019)

'Hans Vanaken is de beste speler die ik al bij Club Brugge zag passeren. Hij laat alles zo simpel lijken. Víctor Vázquez had dat ook, maar Hans is completer. Technisch steekt hij erbovenuit, fysiek is hij top en verdedigend doet hij ook zijn werk. Spelers van zijn niveau zie je zelden in België.' Brandon Mechele (Knack, 08/10/2019)

'Hans Vanaken maakt de bewegingen van nature sierlijk. Hij bezit een geheimzinnige aantrekkingskracht. Vanaken zweet niet. Hij hoeft niet te lopen en te zwoegen, de bal komt vanzelf naar hem toe. De grote kracht van Club Brugge is het aanspeelpunt genaamd Vanaken. Hij zou in de Bundesliga gedijen. Dreh- und-Angelpunkt. Alles draait om hem. Als je het even niet meer weet, zoals Mata: Vanaken staat vlakbij en verlost je van al je problemen. Waar Mata in zijn eigen actie verstrikt raakt en de wedstrijd een warboel wordt, opent Vanaken met een eenvoudige pass tien opties voor een effectieve voortzetting van het spel. In trainersjargon heet dat 'keuzes maken'. Hans Vanaken is een man vol geheimen en een sublieme speler.' Jan Mulder (Humo, 03/09/2019)

