RSC Anderlecht heeft zijn aanvallende versterking beet. De Belgische recordkampioen huurt de Servische belofteninternational Dejan Joveljic tot het einde van het seizoen van de Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt, zo maakte paars-wit vrijdag bekend. Anderlecht dwong ook een aankoopoptie af voor het 20-jarige jeugdproduct van Rode Ster.

De aanvaller doorliep de jeugdreeksen bij de topclub uit de Servische hoodstad. Op achttienjarige leeftijd debuteerde hij er en dat leverde vorige zomer al een transfer naar Frankfurt op, maar de stap naar de Bundesliga bleek wat te groot. In tien wedstrijden verzamelde hij dit seizoen 406 minuten en daarin moest hij vrede nemen met één treffer.

Met Joveljic heeft Anderlecht opnieuw een aanvaller in de rangen die speelklaar is. Kemar Roofe is immers herstellende van een kuitblessure en jeugdproduct Antoine Colassin sukkelt met de enkel, terwijl er van een terugkeer van Landry Dimata nog geen sprake is. 'Op training zetten we Makarenko in de aanval', vertelde coach Frank Vercauteren daarover.

Met Marko Pjaca van Jventus zou er overigens een tweede aanvallende versterking in de pijplijn zitten. De Kroatische international zou eveneens tot het einde van het seizoen gehuurd worden. Ook de Jamaicaanse linksback Kemar Lawrence van New York Red Bulls zou onderweg zijn naar Neepede. Dat is de ex-ploeg van Michael Murillo, die in december al aangekondigd werd als de eerste wintertransfer van paars-wit.

Sindsdien bleef het tot Deadline Day op inkomend vlak windstil op Anderlecht, dat zich eerst wilde verzekeren van inkomende miljoenen. Die zouden er vrijdag moeten komen uit Milaan, waar Alexis Saelemaekers bij AC Milan zou tekenen. Onze landgenoot zou zeven tot acht miljoen euro moeten opleveren en daarmee kon Michael Verschueren alsnog de transfermarkt op. In zijn communicatie laat Anderlecht ook uitschijnen dat er nog transfers zullen komen. Joveljic omschrijft de club immers als "eerste versterking van de dag".

