Is de 24-jarige Duitse doelman, die overkomt van seizoensrevelatie Willem II, een goeie match met paars-wit?

'We zijn verheugd dat Timon ondanks de vele interesse voor RSC Anderlecht heeft gekozen', zegt sportief directeur Peter Verbeke op rsca.be. 'Timon brengt, ondanks zijn jonge leeftijd, ervaring en leiderschap bij aan onze kern. Hij is een meevoetballende doelman die perfect past binnen onze spelstijl.'

Maar is dat wel zo?

In de videovoorstelling op de site van Anderlecht zegt Timon Wellenreuther dat hij graag 'als een extra verdediger' speelt en liefst zo snel mogelijk tussenkomt in de rug van zijn defensie.

De 24-jarige Duitser is sterk met de voeten (60 procent van geslaagde passes, een percentage dat in de buurt komt van dat van Hendrik Van Crombrugge), maar het is vooral met zijn handen dat hij afgelopen seizoen uitblonk bij Willem II: van de 4,67 schoten die gemiddeld per match op zijn doel afkwamen, hield hij er 3,39 tegen, hetzij ongeveer 73 procent. Hij kwam gemiddeld 1,96 keer per wedstrijd uit zijn kooi. Daarmee was hij een van de meest avontuurlijke keepers in de Eredivisie.

Het valt nog te bekijken of de speelstijl van Anderlecht aansluit bij die van een doelman die het sinds het begin van zijn carrière gewoon is om in de onderste regionen van het klassement te spelen. Het is ook moeilijk om zijn opbouwkwaliteiten te beoordelen bij een ploeg als Willem II.

Het voetbal van de club uit Tilburg stond namelijk erg ver van het Guardiolaspel dat Vincent Kompany op Neerpede introduceerde. Afgelopen seizoen had Willem II gemiddeld 47,5 procent balbezit en was het de ploeg uit de top 10 van de Eredivisie die veruit de minste passes per match gaf. Bovendien kon het team onder druk moeilijk de bal houden en vocht het de meeste luchtduels uit per match.

'Dat is een beetje de magie van de scouting: spelers kunnen ontdekken die hun kwaliteiten niet ten volle benutten omdat de spelfilosofie van de club hen niet past', legde de ervaren Josep Colomer, bekend als de man die Messi ontdekte, ons ooit uit toen we hem vroegen hoe Siebe Blondelle ingepast zou kunnen worden in het combinatievoetbal van Jordi Condom bij Eupen.

Een redenering die het team van Peter Verbeke waarschijnlijk ook gevolgd heeft. Want van zijn gemiddeld 20 passes per match speelde Wellenreuther er slechts 8 kort. Ter vergelijking: bij Van Crombrugge waren dat 16 korte passes op een gemiddelde van 20.

Afwachten dus of de magie van de scouting klopt...

Guillaume Gautier

