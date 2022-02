Eupen en RSC Anderlecht hebben donderdagavond 2-2 (rust: 1-1) gelijkgespeeld in hun heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België.

Anderlecht had het overwicht en de beste kansen in de eerste helft aan de Kehrweg. De Belgische recordkampioen, op zoek naar een eerste Beker sinds 2008, kwam na amper vier minuten al op voorsprong, na een strafschoptreffer van Lior Refaelov, die daarmee zijn nul in 2022 van de tabellen veegde. De bal was even voordien op de stip gegaan na een duidelijke strafschopovertreding van Emmanuel Agbadou op Christian Kouamé, die opnieuw de voorkeur had gekregen op de ontevreden Benito Raman.

Lang kon paars-wit niet genieten van die voorsprong. Nauwelijks 10 minuten later lag de bal aan de overkant op de stip, na een overtreding van Bogdan Mikhaylichenko op Teddy Alloh. Topschutter Smail Prevljak liet de elfmeter niet liggen en alles was na een kwartier te herdoen: 1-1.

Dramatisch slot

Eupenspelers vieren de goal van Stef Peeters, die echter niet beslissend bleek © Belga

Het spetterende openingskwartier kende spijtig genoeg geen vervolg. De partij verwaterde en de bezoekers uit de hoofdstad gaven de controle steeds verder uit handen. Toen de ingevallen Konan N'Dri een kwartier voor affluiten bij een goeie actie op links te veel ruimte kreeg van de eveneens ingevallen Francis Amuzu, bereikte zijn teruglegger Stef Peeters, die RSCA-doelman Hendrik Van Crombrugge kansloos liet: 2-1. De nederlaag leek onafwendbaar voor Anderlecht, maar het slotoffensief leverde diep in de toegevoegde tijd toch nog de gelijkmaker op. Een duwfout van Peeters op Refaelov op de rand van de zestien leverde een nieuwe strafschop op en de Israëliër twijfelde niet om de gelijkmaker tegen de netten te knallen: 2-2 en zo werd een derde nederlaag op rij - na Cercle en Union - vermeden.

Zondag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de competitie. Woensdagavond won landskampioen Club Brugge zijn heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België met 0-1 op bezoek bij AA Gent. Rode Duivel Charles De Ketelaere scoorde na 57 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd voor de bezoekers, die het laatste halfuur met een man minder afwerkten na de uitsluiting van verdediger Jack Hendry. Club had zo zijn revanche te pakken voor de vorige Slag om Vlaanderen, die in eind augustus met 6-1 verloren werd. In de competitie kijken beide teams elkaar komende zondag reeds opnieuw in de ogen in het Jan Breydelstadion. De terugmatchen worden over een maand gespeeld, met Club Brugge/AA Gent op 2 maart en Anderlecht/Eupen een dag later.

Anderlecht had het overwicht en de beste kansen in de eerste helft aan de Kehrweg. De Belgische recordkampioen, op zoek naar een eerste Beker sinds 2008, kwam na amper vier minuten al op voorsprong, na een strafschoptreffer van Lior Refaelov, die daarmee zijn nul in 2022 van de tabellen veegde. De bal was even voordien op de stip gegaan na een duidelijke strafschopovertreding van Emmanuel Agbadou op Christian Kouamé, die opnieuw de voorkeur had gekregen op de ontevreden Benito Raman.Lang kon paars-wit niet genieten van die voorsprong. Nauwelijks 10 minuten later lag de bal aan de overkant op de stip, na een overtreding van Bogdan Mikhaylichenko op Teddy Alloh. Topschutter Smail Prevljak liet de elfmeter niet liggen en alles was na een kwartier te herdoen: 1-1. Het spetterende openingskwartier kende spijtig genoeg geen vervolg. De partij verwaterde en de bezoekers uit de hoofdstad gaven de controle steeds verder uit handen. Toen de ingevallen Konan N'Dri een kwartier voor affluiten bij een goeie actie op links te veel ruimte kreeg van de eveneens ingevallen Francis Amuzu, bereikte zijn teruglegger Stef Peeters, die RSCA-doelman Hendrik Van Crombrugge kansloos liet: 2-1. De nederlaag leek onafwendbaar voor Anderlecht, maar het slotoffensief leverde diep in de toegevoegde tijd toch nog de gelijkmaker op. Een duwfout van Peeters op Refaelov op de rand van de zestien leverde een nieuwe strafschop op en de Israëliër twijfelde niet om de gelijkmaker tegen de netten te knallen: 2-2 en zo werd een derde nederlaag op rij - na Cercle en Union - vermeden. Zondag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de competitie. Woensdagavond won landskampioen Club Brugge zijn heenwedstrijd van de halve finales in de Beker van België met 0-1 op bezoek bij AA Gent. Rode Duivel Charles De Ketelaere scoorde na 57 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd voor de bezoekers, die het laatste halfuur met een man minder afwerkten na de uitsluiting van verdediger Jack Hendry. Club had zo zijn revanche te pakken voor de vorige Slag om Vlaanderen, die in eind augustus met 6-1 verloren werd. In de competitie kijken beide teams elkaar komende zondag reeds opnieuw in de ogen in het Jan Breydelstadion. De terugmatchen worden over een maand gespeeld, met Club Brugge/AA Gent op 2 maart en Anderlecht/Eupen een dag later.