Op 24 maart is het vijf jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Sport/Voetbalmagazine vroeg aan verschillende trainers wat hij voor hen betekent. In dit fragment leest u Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck: 'Cruijff was de voetballer die de meeste indruk maakte op mij. Ook al zag ik geweldige acties van Pelé en was ik er getuige van hoe Diego Maradona bijna op zijn eentje Argentinië wereldkampioen maakte. Ook Lionel Messi bereikt als speler ongelooflijke hoogten.'

'Maar Cruijff was meer dan enkel de speler met een uitzonderlijke dribbel, een geweldige traptechniek en een ongeëvenaarde vista op het veld. Eigenlijk was hij al trainer terwijl hij nog speelde. Cruijff bepaalde de strategie, zette zijn medespelers aan om actie te ondernemen en wees zelfs vaak aan - terwijl hij, bal aan de voet, temporiseerde - waar ze zich moesten plaatsen. Dat deed niemand van de andere wereldsterren hem voor.'

'Uiteindelijk noemde men zijn koppigheid, niet toegeven aan zaken die ingingen tegen zijn opinie, de reden waarom hij nooit wereldkampioen werd, wat sommigen eraan deed twijfelen of hij wel de allerbeste ooit was. Maar ook dat getuigt van grote overtuiging in zichzelf.'

'Dat hij al als speler een heel eigen visie op voetbal had, zorgde er ook voor dat hij een grote carrière als coach beleefde, in tegenstelling tot die andere grote spelers.'

'Zijn visie op totaalvoetbal, waarbij de bal absoluut deel uitmaakte van de filosofie die hij nastreefde, was voor mij een aangename vaststelling maar ook de bevestiging van hoe ik zelf het voetbal zie. Iedereen moet mee kunnen aanvallen: dat was zowel bij het Nederlandse elftal als bij Barcelona een slagzin die boven aan zijn wedstrijdbespreking stond.'

Twee jeugdhelden

'Verder was Johan Cruijff niet enkel een voetbalgenie als speler en coach, maar vooral in de manier waarop hij zich uitdrukte. Wat na zijn carrière de grootste indruk op mij maakte was dat hij, opgegroeid op de pleintjes, met enkele eenvoudige maar rake bewoordingen of oneliners zoveel vertelde dat het een pak voetballers, coaches en liefhebbers deed nadenken. Bijna altijd moest je stellen dat Cruijff gelijk had. Hoe hij er telkens in slaagde om op een heel duidelijke manier zijn mening te poneren, was ongezien. Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt, maar er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt. En er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen.'

'Johan Cruijff is voor mij de grootste voetbalfiguur uit de meer dan honderdjarige geschiedenis van deze sport. Hij kon het zich als echt Ajaxproduct zelfs permitteren om voor aartsvijand Feyenoord te gaan spelen en toch waardering te blijven krijgen van de Ajaxfans.'

'Cruijff was het beste van het beste, als voetballer, coach én voetbalfilosoof. 2016 was het jaar waarin ik van twee jeugdhelden afscheid moest nemen: van Johan Cruijff en Muhammad Ali.'

Lees alle getuigenissen van de 1A-coaches over Johan Cruijff in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.

Hein Vanhaezebrouck: 'Cruijff was de voetballer die de meeste indruk maakte op mij. Ook al zag ik geweldige acties van Pelé en was ik er getuige van hoe Diego Maradona bijna op zijn eentje Argentinië wereldkampioen maakte. Ook Lionel Messi bereikt als speler ongelooflijke hoogten.''Maar Cruijff was meer dan enkel de speler met een uitzonderlijke dribbel, een geweldige traptechniek en een ongeëvenaarde vista op het veld. Eigenlijk was hij al trainer terwijl hij nog speelde. Cruijff bepaalde de strategie, zette zijn medespelers aan om actie te ondernemen en wees zelfs vaak aan - terwijl hij, bal aan de voet, temporiseerde - waar ze zich moesten plaatsen. Dat deed niemand van de andere wereldsterren hem voor.''Uiteindelijk noemde men zijn koppigheid, niet toegeven aan zaken die ingingen tegen zijn opinie, de reden waarom hij nooit wereldkampioen werd, wat sommigen eraan deed twijfelen of hij wel de allerbeste ooit was. Maar ook dat getuigt van grote overtuiging in zichzelf.''Dat hij al als speler een heel eigen visie op voetbal had, zorgde er ook voor dat hij een grote carrière als coach beleefde, in tegenstelling tot die andere grote spelers.''Zijn visie op totaalvoetbal, waarbij de bal absoluut deel uitmaakte van de filosofie die hij nastreefde, was voor mij een aangename vaststelling maar ook de bevestiging van hoe ik zelf het voetbal zie. Iedereen moet mee kunnen aanvallen: dat was zowel bij het Nederlandse elftal als bij Barcelona een slagzin die boven aan zijn wedstrijdbespreking stond.''Verder was Johan Cruijff niet enkel een voetbalgenie als speler en coach, maar vooral in de manier waarop hij zich uitdrukte. Wat na zijn carrière de grootste indruk op mij maakte was dat hij, opgegroeid op de pleintjes, met enkele eenvoudige maar rake bewoordingen of oneliners zoveel vertelde dat het een pak voetballers, coaches en liefhebbers deed nadenken. Bijna altijd moest je stellen dat Cruijff gelijk had. Hoe hij er telkens in slaagde om op een heel duidelijke manier zijn mening te poneren, was ongezien. Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt, maar er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt. En er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen.''Johan Cruijff is voor mij de grootste voetbalfiguur uit de meer dan honderdjarige geschiedenis van deze sport. Hij kon het zich als echt Ajaxproduct zelfs permitteren om voor aartsvijand Feyenoord te gaan spelen en toch waardering te blijven krijgen van de Ajaxfans.''Cruijff was het beste van het beste, als voetballer, coach én voetbalfilosoof. 2016 was het jaar waarin ik van twee jeugdhelden afscheid moest nemen: van Johan Cruijff en Muhammad Ali.'Lees alle getuigenissen van de 1A-coaches over Johan Cruijff in Sport/Voetbalmagazine van 24 maart.