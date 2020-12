Nog geen dag na het ontslag van Wim De Decker als coach van KAA Gent, heeft het bestuur al een opvolger gevonden. Hein Vanhaezebrouck keert terug naar de club waarmee hij in 2015 kampioen werd.

Vanhaezebrouck ondertekende een contract tot 30 juni 2022 en is dit seizoen al de vierde coach van de Buffalo's. De Deen Jess Thorup werd na amper twee speeldagen en een 0 op 6 aan de deur gezet. Zijn Roemeense opvolger Laszlo Bölöni zong het slechts 25 dagen uit en moest na een 3 op 9 vertrekken. Daarna, vanaf half september, nam T2 De Decker over. De vijfde opeenvolgende nederlaag in de groepsfase van de Europa League werd hem fataal. Gent begon het seizoen met steile ambities maar prijkt na veertien speeldagen op een erg teleurstellende twaalfde plaats met 16 punten. Het Europese avontuur werd bovendien een afgang met 0 op 15. Zondagavond speelt Gent in de competitie op het veld van Oostende.

Hein Vanhaezebrouck (56) coachte de Buffalo's een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen. Sindsdien zat hij zonder club.

Lees ook: Hoe 'Grote' Hein echt een grote werd

Hein Vanhaezebrouck is terug https://t.co/DawJ0STXGr — KAA Gent (@KAAGent) December 4, 2020

Vanhaezebrouck ondertekende een contract tot 30 juni 2022 en is dit seizoen al de vierde coach van de Buffalo's. De Deen Jess Thorup werd na amper twee speeldagen en een 0 op 6 aan de deur gezet. Zijn Roemeense opvolger Laszlo Bölöni zong het slechts 25 dagen uit en moest na een 3 op 9 vertrekken. Daarna, vanaf half september, nam T2 De Decker over. De vijfde opeenvolgende nederlaag in de groepsfase van de Europa League werd hem fataal. Gent begon het seizoen met steile ambities maar prijkt na veertien speeldagen op een erg teleurstellende twaalfde plaats met 16 punten. Het Europese avontuur werd bovendien een afgang met 0 op 15. Zondagavond speelt Gent in de competitie op het veld van Oostende. Hein Vanhaezebrouck (56) coachte de Buffalo's een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen. Sindsdien zat hij zonder club.